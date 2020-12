Saturan malls de El Paso pese a advertencias

El Diario de El Paso

El Paso, Tx.- A pesar de las advertencias de las autoridades de evitar salir si no es indispensable y guardar medidas de sana distancia, residentes de El Paso han abarrotado sin aparentes precauciones centros comerciales de la localidad para realizar sus compras navideñas.

Un recorrido realizado por El Diario por Cielo Vista Mall, el de mayor tradición y tráfico en la región, evidenció las aglomeraciones, con el consiguiente riesgo de transmitir el nuevo coronavirus.

Luis Guerrero, un paseño que se encontraba haciendo sus compras, dijo que la principal razón de la saturación de los centros comerciales es que la comunidad le ha “perdido el miedo” al Covid- 19.

“Creo que las personas han perdido el miedo a la contingencia y han hecho de esto algo normal. Y especialmente en estas fechas hay más movimiento por las compras navideñas”, dijo Guerrero.

“Yo me incluyo, he salido a hacer compras navideñas y honestamente, a dar un paseo de vez en cuando, pero no dejo de cuidarme y seguir las medidas”, agregó.

El fin de semana se reportaron en redes sociales multitudes en la Plaza San Jacinto –en el Centro de la ciudad–, las cuales acudieron a disfrutar del espectáculo de luces.

“Qué triste que la gente no entienda esta situación que se está viviendo. Cuídense, gente. Plaza San Jacinto está a reventar”, publicó el usuario Héctor Salazar en el grupo Reporte de Puentes de Facebook.

Ante la situación, funcionarios de Salud de la ciudad de El Paso ahora exhortaron a la comunidad a buscar alternativas para evitar saturar los centros comerciales y las plazas públicas.

Hasta ayer 18 de diciembre, la pandemia por Covid-19 ha cobrado la vida de mil 280 personas mientras que el total de casos acumulados por el virus cada vez se acerca más a los cien mil.

En conferencia de prensa el jueves, el alcalde Dee Margo agradeció a la comunidad de El Paso su participación, ya que no hubo un repunte de casos del virus después de Thanksgiving. “Esquivamos la bala”, dijo.

Empero, insistió en que los festejos de Navidad y Año Nuevo “no son momentos para bajar la guardia”.