Se adapta El Paso a nueva normalidad

De forma gradual los residentes del condado vuelven a la normalidad, al momento que los altos niveles de vacunación les permiten dejar a un lado las mascarillas, y participar en actividades sociales y comunitarias.

Mientras que en el estado de Texas, cerca del 40 por ciento de sus residentes han recibido la vacuna, en El Paso el 63.2 por ciento de sus habitantes de 12 años o mayores han sido completamente inmunizados y el 75 por ciento ha recibido al menos una dosis.

Funcionarios de Salud informaron que 133 mil 538 personas se han recuperado de Covid-19 desde que se registró el primer caso de la pandemia, lo que se percibe en el día a día cuando la reapertura y relajamiento de restricciones es evidente.

El Departamento de Salud de El Paso ya no reporta de forma cotidiana los casos de contagio o muertes desde el pasado 25 de junio, cuando no se registraron muertes y solamente 17 casos nuevos, así como un contagio que se informó con retraso por parte de las autoridades estatales.

Localmente, en centros comerciales, restaurantes, iglesias y parques públicos, la tendencia de no usar mascarillas es clara, incluso en tiendas de conveniencia la utilización de protección facial es opcional, para aquellos que han sido vacunados.

El distanciamiento social tampoco es requerido, de acuerdo a los más recientes lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

“Nosotros ya estamos vacunados, pero no lastima a nadie el que usemos la mascarilla y el gel antibacterial, y como ya estamos acostumbrados no es algo que nos pese”, dijo Margarita Rivera, quien asistió con su familia a realizar compras al centro comercial de los Outlets, ubicado en Canutillo, al Oeste de El Paso.

En dicho lugar, en un conteo aleatorio realizado por El Diario de El Paso, el 40 por ciento de los visitantes continuaba utilizando protección facial, mientras el resto no.

En establecimientos de venta de ropa, como Old Navy, Guess y Express, a diferencia de meses anteriores, los probadores ya estaban abiertos para uso de los clientes, pero las recomendaciones no obligatorias indicaban acciones a tomar.

Sin empleados que estén tomando la temperatura en las entradas, algunos establecimientos piden a discreción de los clientes no entrar si es que se tiene algún síntoma de Covid-19.

Incluso en el área de cajas ciertos empleados no utilizan la mascarilla facial, pero otros sí, además de que desinfectan sus áreas de trabajo después de atender a cada cliente; todo es opcional.

“Creo que es importante dar esa confianza, como ya no hay tantos casos aquí en El Paso me siento bien al no tener que usar la mascarilla, y sí, yo ya recibí las dos dosis de la vacuna Pfizer”, dijo Linda, empleada de una tienda de ropa, que no utiliza la mascarilla.

En restaurantes la directriz es similar, una vez que la ocupación se ha normalizado y se pide utilizar la mascarilla al llegar hasta que se asigna una mesa a los comensales, pero una vez en su lugar dicha protección ya no es necesaria.

“Se siente bien, estamos en un momento donde todo parece volver a lo que era antes, hay que dejar ese temor a un lado. Creo que en El Paso hemos hecho un buen trabajo y se ve en el número de casos”, sostuvo Raquel Cabrera, comensal en el restaurante Little Shack de la calle Mesa.

Apertura completa

La Orden Ejecutiva (GA-34) promulgada por el gobernador Greg Abbott el pasado 10 de marzo del 2021, levantó el mandato de utilizar mascarillas faciales en Texas, y aumentó la capacidad de todas las empresas e instalaciones en el estado al 100 por ciento.

Aunque la precaución reinó en esta frontera, de manera paulatina las empresas han podido optar por limitar su capacidad e implementar protocolos de seguridad adicionales a su propia discreción.

En la actualidad se ha manejado con discreción la apertura de iglesias, cines y gimnasios, pero a partir del 1 de julio la Diócesis Católica de El Paso informó que implementará nuevos protocolos de seguridad entre los que se incluye el no requerir mascarillas faciales a aquellas personas que han sido vacunadas contra Covid-19.

Sin embargo, al interior de las parroquias se pide a todos aquellos que sirven en sus diferentes ministerios que estén completamente vacunados.

Asimismo los sacerdotes y todos los ministros de la Eucaristía deberán seguir utilizando máscaras al momento de distribuir la comunión, tras desinfectarse las manos “de forma discreta” antes y después de dar la comunión.

Adicionalmente a partir del 1 de agosto se levantará la dispensa de la obligación de asistir a misa en domingo.

“Los católicos que hayan alcanzado la edad de uso de razón volverán a estar obligados a asistir a la misa el sábado por la tarde o el domingo, si no están impedidos por una enfermedad grave o contagiosa o por una discapacidad grave”, informó la Diócesis.

Mientras tanto, como dato que recapitula la presencia de la pandemia en esta área, se informó de 136 mil 525 casos positivos y 2 mil 641 fallecimientos a causa del Covid-19, y un aproximado de 258 casos permanecen activos.

Igualmente se informa que los puntos de vacunación siguen operando, incluso sin necesidad de hacer cita, y en el último reporte presentado por autoridades municipales se informó que 943 mil 816 dosis de vacunas contra Covid-19 se habían administrado en El Paso.

Esta última cifra contempla incluso a aquellos residentes de El Paso que viajaron a otras ciudades de Texas para recibir la inmunización, ya que los datos fueron procesados por las autoridades de Salud estatal.