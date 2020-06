Se apodera ‘nueva normalidad’ de graduaciones

Armando Vela / El Diario de El Paso

El Paso.- La “nueva normalidad” se apoderó de las graduaciones de preparatoria en El Paso. Con cubrebocas, áreas de sanitización y el distanciamiento social de 6 pies entre cada graduando y familia, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de Transmountain Early College, del Distrito Independiente Escolar de El Paso (EPISD).

El evento se realizó bajo todas las medidas preventivas de seguridad y salud, de acuerdo con autoridades educativas. Tuvo lugar en el estadio de Franklin High, en el Oeste de El Paso.

Debido a las regulaciones de la Agencia de Educación del Estado de Texas (TEA) y las normativas emitidas por el Gobierno de Texas, los asistentes fueron limitados y la sede de las graduaciones tuvo que ser cambiada a un espacio abierto.

Normalmente, El Paso ISD realiza sus ceremonias de graduación en el Don Haskins Center de UTEP, sin embargo, este año, debido a la pandemia de Covid-19, se establecieron horarios para las doce preparatorias pertenecientes al Distrito para distribuir a los miles de estudiantes que esta semana disfrutarán de sus ceremonias de graduación.

“Me siento contenta pero a la vez me da nostalgia porque mi papá no pudo estar aquí conmigo. Él tiene visa y vive en Juárez, entonces pues no pudo cruzar”, dijo Berenice, quien egresó de Transmountain Early College.

“Sí estamos contentos, porque pensamos que no se iban a hacer las ceremonias de graduación. Mi mamá aquí está conmigo y mis hermanos, pero sí me hubiera gustado que mi papá estuviera aquí también”, dijo.

Pese a las primeras expectativas, son varios los distritos escolares en el área de El Paso que han publicado los horarios de las ceremonias de sus graduaciones. Aunque la asistencia es limitada y se reduce solamente a un número específico por estudiante, la gran mayoría de las preparatorias en el Condado llevarán a cabo ceremonias en espacios abiertos.

El Paso ISD

•Miércoles 17 de junio 9:00 a.m. – Franklin 8:00 p.m. – Coronado

•Jueves 18 de junio 9:00 a.m. – Chapin 8:00 p.m. – Andress

•Viernes 19 de junio 9:00 a.m. – Burges 8:00 p.m. – Austin

•Sábado 20 de junio 9:00 a.m. - Jefferson / Silva 8:00 p.m. - Bowie Ysleta ISD

•Sábado 13 de junio 2:00 p.m. - Eastwood High School 3:25 p.m. - Valle Verde Early College High School 3:55 p.m. - Ysleta 4:55 p.m. - Hanks High School •Domingo 14 de junio 1:00 p.m. - Preparatoria Del Valle 2:00 p.m. - Preparatoria Riverside 3:00 p.m. - Escuela Secundaria Bel Air 4:00 p.m. - Parkland High School Socorro ISD

•Jueves 16 de julio 8:00 a.m. – Mission Early College HS 8:00 p.m. – El Dorado HS

•Viernes 17 de julio 8:00 p.m. – Pebble Hills HS

•Sábado 18 de julio 8:00 p.m. – Socorro HS

•Jueves 23 de julio 8:00 a.m. – Opciones HS 8:00 p.m. – Eastlake HS •Viernes 24 de julio 8:00 p.m. – Montwood HS

•Sábado 25 de julio 8:00 a.m. – Community Education SISD Americas HS - 8 p.m. Clint ISD

•Horizon High School: 8:00 p.m. – Southwest University Park, miércoles 10 de junio de 2020

•Mountain View: 8:00 pm – Southwest University Park, jueves 11 de junio de 2020

•Clint High School: 8:00 p.m. – Southwest University Park, sábado 13 de junio de 2020

•Clint ISD Early College Academy: 8:00 p.m. – Southwest University Park, domingo 14 de junio de 2020