Se ‘destapan’ candidatos para elecciones primarias

The New York Times / Personas hacen fila para votar Cortesía / Las primarias son en marzo de 2022

Las inscripciones de candidatos para las primarias demócratas y republicanas de marzo de 2022 cerraron el lunes y los votantes de El Paso verán algunas contiendas locales competitivas para comisionado del Condado y escaños en la Cámara de Representantes de Texas.

Las primarias del 1 de marzo también cuentan con importantes batallas en todo el estado, incluida la de gobernador de Texas, contienda a la que se unió el ex congresista de El Paso Beto O’Rourke el mes pasado.

La votación anticipada para las primarias comienza el 14 de febrero; el último día para registrarse para votar es el 31 de enero.

A nivel federal

La representante federal durante dos mandatos Verónica Escobar, demócrata por El Paso, se enfrenta a Deliris Montanez Berrios en las primarias demócratas para el Distrito 16 del Congreso. Irene Armendáriz Jackson se postula sin oposición en las primarias republicanas. Armendáriz Jackson perdió ante Escobar en las elecciones generales de 2020.

El representante de los Estados Unidos Tony Gonzales, republicano por San Antonio, se postula sin oposición en las primarias republicanas para el Distrito 23 del Congreso, que cubre partes de Fort Bliss y el Sureste del Condado de El Paso. En noviembre, el veterano de la Marina se enfrentará a uno de los dos demócratas que se han presentado: la trabajadora social Priscilla Golden y el marine retirado John Lira, de San Antonio.

A nivel estatal

El actual gobernador, Greg Abbott se enfrenta a múltiples rivales primarios republicanos mientras busca un tercer mandato. Los más notables son el ex senador estatal de Dallas, Don Huffines, y el ex presidente republicano de Texas, Allen West. Otros retadores incluyen a: Paul Belew, abogado defensor; Danny Harrison, propietario de una empresa de jardinería; Kandy Kaye Horn, filántropa de Houston; y Rick Perry, un técnico en computación, que no es el ex gobernador.

O’Rourke, quien está compitiendo por derrocar a Abbott, enfrenta a tres rivales en las primarias demócratas: Inocencio “Inno” Barrientez, un jubilado; Michael Cooper, pastor de Beaumont y ejecutivo automotriz; y Joy Díaz, ex reportera de radio pública y conductora suplente de “Texas Standard”.

El vicegobernador titular Dan Patrick se enfrenta a tres rivales primarios republicanos mientras busca un tercer mandato al frente del Senado de Texas: Trayce Bradford, líder de grupos conservadores desde hace mucho tiempo; Daniel Miller, consultor de tecnología; y Aaron Sorrells, empresario.

El demócrata Mike Collier, un contador de Houston que estuvo a 5 puntos porcentuales de destituir a Patrick en 2018, se postula nuevamente para vicegobernador. También se postula en las primarias demócratas la representante estatal del Norte de Texas, Michelle Beckley.

El actual fiscal general Ken Paxton atrajo a varios opositores conocidos para las primarias republicanas en su intento por un tercer mandato. George P. Bush, el actual comisionado de Tierras de Texas; Eva Guzmán, ex jueza de la Corte Suprema de Texas; también el congresista del Este de Texas Louie Gohmert intentará derrocar a Paxton en las primarias republicanas.

Cuatro demócratas ingresaron a la carrera por la Fiscalía General: Rochelle Garza, una ex abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) que demandó con éxito a la administración del ex presidente Donald Trump para asegurar el aborto de una adolescente migrante detenida; el abogado de Houston Mike Fields; el ex alcalde de Galveston, Joe Jaworski; y Lee Merritt, un abogado de derechos civiles que representa a familias de afroamericanos asesinados por la Policía, tanto en Texas como en todo el país.

Otras contiendas estatales en la boleta primaria de marzo incluyen: comisionado de Agricultura, comisionado de la Oficina de Tierras, un puesto en la Comisión de Ferrocarriles; y múltiples puestos de justicia en la Corte Suprema de Texas y en la Corte de Apelaciones de Texas.

Delegación legislativa y Junta de Educación del Estado

El único senador estatal de El Paso, César Blanco, se postula sin oposición en las primarias demócratas del Distrito 29 del Senado de Texas, que cubre los condados de El Paso, Hudspeth, Culberson, Jeff Davis y Presidio.

Los representantes estatales Lina Ortega y Joe Moody tampoco atrajeron a oponentes demócratas para sus respectivos escaños en los distritos 77 y 78 de la Cámara de Representantes de Texas. Ortega, Moody y Blanco tienen la reelección garantizada porque no hay retadores republicanos para estas contiendas.

La representante estatal titular Mary González se enfrentará al ex concejal de la ciudad de Socorro, René Rodríguez, en las primarias demócratas del Distrito 75 de la Cámara de Representantes. No hay retadores republicanos para este asiento.

Los representantes estatales titulares Art Fierro y Claudia Ordaz Pérez se enfrentarán en las primarias demócratas del Distrito 79 de la Cámara de Representantes luego de que Ordaz Pérez decidiera desafiarlo a él en lugar de a Ortega. La Legislatura de Texas rediseñó el distrito de Ortega para incluir gran parte del territorio actual de Ordaz Pérez. Tampoco hay retadores republicanos en esta carrera.

El representante estatal titular del Distrito 74 de la Cámara de Representantes, Eddie Morales, demócrata de Eagle Pass, cuyo escaño ahora incluye partes del Noreste del Condado de El Paso, no enfrentará a ningún rival demócrata, pero se enfrentará a la republicana Katherine Parker de Alpine en las elecciones generales de noviembre.

La representante titular del Distrito 1 de la Junta de Educación del Estado, Georgina Pérez, no solicitó la reelección en las primarias demócratas. El Distrito 1 cubre 40 condados del Oeste de Texas, incluido El Paso. Los contribuyentes demócratas incluyen a Laura Márquez; Melissa Ortega, profesora de la Universidad de Texas en El Paso y ex candidata a la Junta Escolar de Socorro; y Omar Yanar, director ejecutivo de la escuela autónoma El Paso Leadership Academy. Michael Travis Stevens es el único postulado republicano.

A nivel local

El juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, se postula sin oposición para un segundo mandato. Guadalupe Giner dijo que lo enfrentará como independiente, pero no será colocada en la boleta hasta la elección general.

El comisionado titular del Condado de El Paso, David Stout, que representa al Precinto 2, se enfrentará a los opositores demócratas Judy Gutiérrez y al recién llegado a la política Carlos Soto. Ningún republicano se postuló para esa carrera.

Gutiérrez se postuló sin éxito contra la representante de la ciudad del Distrito 2 Alexsandra Annello en las elecciones generales de 2020. Gutiérrez fue asistente y jefa de personal de los últimos cuatro representantes del Distrito 2, incluida Annello. Soto figura como propietario de un negocio.

El comisionado titular del Precinto 4 del Condado, Carl Robinson, se enfrentará a dos oponentes demócratas y cuatro republicanos.

Sergio Coronado, un antiguo miembro de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de Canutillo, que se postuló sin éxito para juez del Condado en 2010, desafiará a Robinson en las primarias demócratas. También lo hará Dorothy “Sissy” Byrd, quien se postuló sin éxito para el escaño del Distrito 4 del Cabildo de la Ciudad en 2020.

Blanca Trout, otra fideicomisaria de Canutillo ISD, que se postuló sin éxito como republicana por el Distrito 16 del Congreso en 2018, presentó su candidatura a las primarias republicanas. A ella se unen los recién llegados David Adams, Adam Fatuch y Víctor Navarette.

Otras contiendas disputadas en las elecciones primarias demócratas de marzo incluyen a la secretaria de Distrito del Condado de El Paso y varios tribunales del Condado, tribunales testamentarios y asientos de juez de Paz. Sólo la contienda para juez de la Corte del Precinto 7 verá rivales republicanos y demócratas.

Los candidatos

• Distrito 16 de Texas

Demócrata

Verónica Escobar (*)

Deliris Montanez Berrios

Republicano

Irene Armendáriz Jackson

• Distrito 23 de Texas

Demócrata

Priscilla Golden

John Lira

Republicano

Tony Gonzales (*)

• Gobernador

Demócrata

Beto O’Rourke

Michael Cooper

Inocencio “Inno” Barrientez

Joy Díaz

Republicano

Greg Abbott (*)

Duff Huffines

Allen West

Paul Belew

Danny Harrison

Kandy Kaye Horn

Rick Perry

• Vicegobernador

Demócrata

Mike Collier

Michelle Beckley

Republicano

Dan Patrick (*)

Trayce Bradford

Daniel Miller

Aaron Sorrells

• Fiscal general

Demócrata

Rochelle Garza

Mike Fields

Joe Jaworski

Lee Merritt

Republicano

Ken Paxton (*)

George P. Bush

Eva Guzmán

Louie Gohmert

• Delegación legislativa de El Paso

Distrito 29 del Senado

Demócrata

César Blanco (*)

• Distrito 74 de Cámara de Texas

Demócrata

Eddie Morales (*)

Republicano

Katherine Parker

• Distrito 75 de Cámara de Texas

Demócrata

Mary González (*)

René Rodríguez

• Distrito 77 de Cámara de Texas

Demócrata

Lina Ortega (*)

• Distrito 78 de Cámara de Texas

Demócrata

Joe Moody (*)

• Distrito 79 de Cámara de Texas

Demócrata

Art Fierro (*)

Claudia Ordaz Pérez

Junta de Educación de Texas

• Distrito 1

Demócrata

Laura Márquez

Melissa Ortega,

Omar Yanar

Republicano

Michael Travis Stevens

A nivel Condado

• Juez del Condado

Demócrata

Ricardo Samaniego (*)

• Precinto 2 del Condado

Demócrata

David Stout (*)

Judy Gutiérrez

Carlos Soto

• Precinto 4 del Condado

Demócrata

Carl Robinson (*)

Sergio Coronado

Dorothy “Sissy” Byrd

Republicano

Blanca Trout

David Adams

Adam Fatuch

Víctor Navarette

*Titulares de los puestos actualmente