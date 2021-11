Se disparan muertes y rescates de migrantes

El Diario / Cifras locales siguen tendencia nacional

El Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza (USBP) experimentó un aumento asombroso en las muertes y rescates de migrantes en el año fiscal 2021, lo que refleja las tendencias nacionales de un año mortal para los migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Las muertes de migrantes en el Sector El Paso aumentaron un 290 por ciento entre los años fiscales 2020 y 2021, de 10 muertes a 39, según Valeria Morales, portavoz del Sector El Paso de CBP. El número de 2021 fue casi el doble que el del año fiscal 2019, que tuvo el recuento de muertes más alto en los últimos años.

El número de rescates de migrantes aumentó aún más drásticamente, de 12 en 2020 a 688 en 2021, un aumento de más del 5 mil 500 por ciento.

Morales dijo que las altas cifras se deben al aumento de los encuentros con migrantes en general y a un mayor número de migrantes adultos que viajan solos –sin familia– que evaden el arresto en lugar de entregarse.

CBP también informó un aumento en los rescates de migrantes en toda la frontera Suroeste, de 5 mil 71 en el año fiscal 2020 a 12 mil 833 en el año fiscal 2021.

“La mayoría de nuestras aprehensiones, estaban evadiendo el arresto”, dijo Morales sobre los rescates del Sector El Paso. “Entonces estaban tratando de evitar a la Patrulla Fronteriza, estaban huyendo de la Patrulla Fronteriza, estaban caminando en áreas que son peligrosas. Nuestros diferentes entornos plantean diferentes peligros. También aquí en nuestro entorno urbano tenemos canales, y durante los meses de verano tenemos muchos rescates de los canales”.

Morales dijo que hubo muchos rescates en el Monte Cristo Rey debido al terreno rocoso y resbaladizo. También se llevaron a cabo varias operaciones de rescate en el desierto cerca de la estación de la Patrulla Fronteriza de Santa Teresa.

“Estábamos encontrando migrantes que estaban deshidratados, se perdieron y luego llamaron al 911 para pedir ayuda”, dijo. Morales también describió el aumento de la actividad migrante en áreas más remotas del Sector El Paso, que abarca 125 mil 500 millas cuadradas y se extiende desde Fort Hancock, Texas hasta Lordsburg, Nuevo México, en la frontera con Arizona.

Altas temperaturas

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha compartido datos completos sobre las muertes de migrantes en todo el país, CNN informó por primera vez que hubo 557 muertes de migrantes en la frontera Suroeste en el año fiscal 2021, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con la exposición al calor.

“Estamos desconsolados y enfurecidos por los datos recién publicados de la Patrulla Fronteriza que registran un máximo histórico de 557 muertes de migrantes en nuestra frontera Suroeste tan sólo el año pasado”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), en un comunicado de prensa previo a la misa binacional del 6 de noviembre celebrada en Ciudad Juárez en honor a los migrantes que han muerto en la frontera.

Unas 150 personas, muchas de ellas migrantes que se encuentran en albergues en Ciudad Juárez, asistieron a la misa, que fue celebrada por el obispo Mark Seitz, de El Paso; el obispo José Guadalupe Torres, de Juárez, y el obispo Peter Baldacchino, de Las Cruces.

Culpan al Título 42

La causa principal del mayor número de rescates y muertes se puede vincular al Título 42, según Aaron Reichlin-Melnick, asesor de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración.

El Título 42 es una polémica política de salud pública que permite la rápida expulsión de migrantes en la frontera. La política se implementó bajo el ex presidente Donald Trump y ha continuado bajo el mandato del presidente Joe Biden. Desde el inicio de la pandemia Covid-19, más de un millón de migrantes han sido expulsados usando el Título 42.

“Bajo el Título 42, las personas que son detenidas cruzando la frontera no tienen la oportunidad de buscar asilo, incluso si temen ser perseguidas en sus propios países, y en muchos casos, simplemente son expulsadas de regreso a México en cuestión de horas”, dijo Reichlin-Melnick. “Esto les permite volver a cruzar al día siguiente, y sólo como resultado, estamos viendo la tasa más alta de personas que cruzan la frontera más de una vez en más de una década”.

Las detenciones de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza alcanzaron un máximo histórico en el año fiscal 2021, impulsadas en parte por repetidos cruces vinculados al Título 42. Eso, combinado con el calor del verano sin precedentes en el Suroeste, hizo una combinación mortal, dijo Reichlin-Melnick .

“Este año fue en muchos sentidos una tormenta perfecta: fue un verano caluroso y teníamos el Título 42, que alentó a las personas a realizar múltiples intentos, cada vez poniendo sus vidas en riesgo”, dijo.

Reichlin-Melnick ciertamente enfatizó que las estadísticas de muerte de migrantes proporcionadas por CBP están casi subestimadas, citando casos en los que la Patrulla Fronteriza no tiene jurisdicción o no puede probar la nacionalidad de un cadáver y, por lo tanto, no puede verificar que la persona era un migrante. Hay otros casos en los que alguien muere en una parte remota del desierto y nunca se le encuentra.

Podrían ser más

Morales dijo que hay casos en el Sector El Paso donde las muertes de migrantes podrían no estar incluidas en las cifras de CBP. “Simplemente depende de lo que sucedió”, dijo, citando incidentes en los que otras autoridades pueden tener jurisdicción en lugar de una Patrulla Fronteriza, dependiendo de quién encontró el cuerpo.

“En Lordsburg, por ejemplo, esa área es tan grande que incluso las agencias locales pueden encontrar migrantes que están muertos en el desierto, eso es algo que técnicamente no está bajo nuestra custodia”, dijo.

Un hombre cuyo cuerpo fue encontrado a pies del muro fronterizo el 7 de noviembre cerca del puerto de entrada de Santa Teresa no se contabilizaría en las cifras de muertes de migrantes de CBP, dijo Morales, a pesar de que la unidad de Apoyo Aéreo del Departamento de Defensa que asistía a la Patrulla Fronteriza fue la primera en localizar a la persona, que fue descubierta en el lado mexicano del muro.

“Nunca tuvimos la custodia y no sabemos su nacionalidad”, dijo. “Podría haber sido uno de los contrabandistas, no lo sabemos”.

Pero García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dijo que la multitud de muertes que no se cuentan subraya el problema.

“Este (número de muertes de migrantes a lo largo de la frontera Suroeste para el año fiscal 2021) es aún más espantoso debido al hecho de que los datos de la Patrulla Fronteriza sobre muertes de migrantes ya son conservadores”, dijo García. “Sus vidas importaban, y la responsabilidad de sus muertes recae sobre los hombros de la administración y el Congreso de Biden”.