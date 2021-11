Se prepara centro comercial para recibir a mexicanos

Cortesía / El árbol de Navidad será de 35 pies de altura

La temporada navideña llegó adelantada al centro comercial The Outlet Shoppes at El Paso, que se prepara con una fiesta para recibir a los compradores mexicanos, después de 19 meses de ausencia.

“Estamos desplegando la alfombra roja y organizando una fiesta de bienvenida”, dijo el coordinador de marketing David Gest. “Es como un regalo anticipado de Navidad. Acabamos de recibir la noticia de que la familia volverá a casa”.

Josh “Teen Sinatra” Lucero cantará clásicos en la cancha central el lunes 8 de noviembre de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. , el día que por fin, tras un cierre inédito de 19 meses, la frontera se reabrirá a turistas mexicanos completamente vacunados.

Los compradores podrán disfrutar de pretzels gratuitos de Auntie Anne’s durante todo el día. Los compradores también pueden pasar por Lee Wrangler y presentar su pasaporte a cambio de un libro de cupones gratis para obtener más ahorros.

“Nos hemos estado preparando para esto durante 19 meses. Van a ver muchos cambios positivos”, dijo Gest.

Desde que entraron en vigencia las restricciones de viaje por la frontera en 2020, se han unido nuevas tiendas a la alineación, incluidas Tory Burch, Kreative Klouds, Spencer’s, Heavy D’s, Alibaba’s Mediterranean Kitchen, Charleys Philly Steaks y The Cosmetic Company, y más por venir.

La celebración continuará durante el resto del año, ya que el centro vuelve a su horario habitual, de lunes a sábado de 10 a.m. a las 9 p.m. y domingo 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

The Outlet Shoppes at El Paso iniciará la temporada navideña con “Light up the Night” el jueves 4 de noviembre.

Las festividades incluyen medio millón de luces navideñas, además de un árbol de Navidad de 35 pies de altura.