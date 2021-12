Se reúne líder de Defensa Aérea con soldados de Bliss

Cortesía / Karbler durante su visita

Fort Bliss, Texas— El líder superior de Defensa Aérea del Ejército y comandante general del Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército de los Estados Unidos se reunió con soldados del Comando de Defensa Aérea y de Misiles del 32° Ejército en Fort Bliss, Texas, el pasado 30 de noviembre.

El teniente general Daniel L. Karbler reconoció sus logros y pidió comentarios sobre sus recientes despliegues en el Comando Central de EU.

“Estoy orgulloso de cada uno de ustedes, su preparación y su capacidad para proteger activos estratégicos y hacerlo en un momento”, dijo Karbler durante su visita.

Los soldados expresaron orgullo por cumplir su misión mientras estaban desplegados y hablaron sobre su preparación, su confianza en el sistema de armas y los impactos en sus familias.

El sargento Andre Smith, Alpha Battery, 2° Batallón, 43.a Artillería de Defensa Aérea, quien recientemente regresó de su segundo despliegue, habló sobre sus experiencias personales y su perspectiva sobre la misión de defensa aérea y antimisiles.

“Personalmente, para mí las implementaciones han sido una experiencia de aprendizaje”, dijo. “Siento que son un sacrificio necesario para asegurar que las batallas y guerras que podamos pelear en el extranjero no ocurran aquí en nuestro propio frente interno”.

“Lo que hacemos en defensa aérea es importante porque no sólo defendemos los activos, sino que defendemos a las personas, a nuestros hermanos y hermanas en las armas de combate”, agregó Smith. “Nos aseguramos de que no puedan ser atacados desde arriba, para que puedan asegurarse de que no nos ataquen desde el suelo”.

Smith dijo que aunque sus despliegues le trajeron un fuerte sentido de orgullo, sí impactan a su familia.

“Ha sido difícil para mi familia debido a las innumerables horas que he pasado lejos de ellos, pero mi familia entiende lo que hago”, dijo. “Soy un Soldado las 24 horas. Especialmente en las implementaciones, es más difícil para ellos, pero lo entienden y me apoyan”.

A pesar de las dificultades, dijo que está listo.

“Cuando llegue el próximo despliegue y el Ejército llame, estaré listo para la misión”, señaló Smith. “Usaré esas experiencias pasadas para dirigir a los soldados que podrían no tener ninguna experiencia (de despliegue)”.

La fuerza de la ADA ha experimentado desafíos con la demanda durante los últimos 20 años. El ritmo de operación persistentemente alto y los despliegues soportados por las formaciones de defensa aérea cuentan la historia. Aunque se están realizando esfuerzos para reducir la demanda y desarrollar una mayor previsibilidad, las acciones del adversario hacen que la nación continúe dependiendo de las fuerzas de defensa aérea para realizar misiones vitales en todo el mundo.

“Cuando el adversario comienza a actuar, tenemos la responsabilidad de mantener nuestras fuerzas protegidas”, dijo Karbler. “Ustedes, como soldados de la ADA, continúan respondiendo a la llamada”.

Karbler dijo que los líderes superiores del Ejército valoran a los soldados de la ADA y reconocen los sacrificios que hacen los militares y las familias para mantenerse preparados ante esta OPTEMPO extrema y la imprevisibilidad del despliegue.

“Los comandantes combatientes son conscientes de la preparación que traes”, dijo Karbler. “Y los líderes superiores del Ejército realmente reconocen y aprecian los sacrificios que hace cada vez que se despliega.

“Aunque fueron separados de sus amigos y familiares y muchos de ustedes recibieron un despliegue con poca antelación; obtuviste la certificación, cumpliste con tu misión y reconociste la importancia que le diste a la disuasión estratégica”, dijo Karbler. “Mantente resistente. Mantente listo. Estoy agradecido por lo que está haciendo por la sucursal y orgulloso del trabajo que hace”.