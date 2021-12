Se va otra tienda de El Paso: cierra World Market

World Market, que se mercadea como “la única tienda internacional”, establecida desde hace 15 años aquí en El Paso, cerrará sus puertas el próximo 22 de enero del 2022, informó personal de la negociación, ubicada en el 1327 George Dieter, en el centro comercial Las Palmas Market. No se dijeron las causas.

Decenas de clientes que acostumbraban a visitar este singular negocio que ofrece variedad de artículos únicos, auténticos y asequibles para la decoración y el entretenimiento en el hogar, regalos y alimentos, se mostraron sorprendidos y entristecidos por la noticia de fin de año.

“¡Estamos muy tristes, muy tristes! dijo la señora Lorena Ramírez al arribar a la tienda que conectaba a El Paso con el mundo. “Estoy muy conmovida por la novedad”, dijo al ver los cartelones que anunciaban el cierre definitivo.

“Tenemos previsto cerrar el 22, pero si se termina la mercancía antes de esa fecha el cierre será antes”, dijo un empleado mientras orientaba a los clientes que abarrotaron el establecimiento para aprovechar las atractivas ofertas, sin mencionar la razón del cierre.

Sin embargo y de acuerdo con expertos, la tendencia de consumo en línea deja atrás las visitas a las tiendas o centros comerciales, ya que los consumidores ahora tienen el poder de elección en la palma de sus manos y en cualquier lugar en el que se encuentren.

En 2020 se registró una lista de empresas y tiendas que cerraron sus puertas o eliminaron sus almacenes físicos debido a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus -COVID-19-. Desde entonces y hasta la fecha se han unido decenas de compañías, muchas de estas declaradas en quiebra.

Descuentos que van desde el 20 hasta el 50 por ciento son los que a partir del inicio de esta semana se ofrecen a la clientela fronteriza dentro de su estrategia de venta de liquidación de toda su mercancía y mobiliario. “Todo debe de irse”, establece el slogan.

“Qué mala noticia. ¡Ya no podré tener mis dulces japoneses que acostumbraba comprar!”, dijo melancólica la pequeña Ivanna Torres, mientras recorría uno de los pasillos de la tienda que visitó infinidad de veces con su familia.

Piezas de decoración del hogar multiculturales, obsequios de fiesta únicos y la gran colección de productos especiales de lujo o para toda ocasión, muebles, entre otros artículos fueron buscados por los consumidores tal y como lo hicieron en el pasado.

“¡Ya casi no hay nada! dijo José Flores, mientras empujaba el carrito del mandado en busca de la mercancía que acostumbraba comprar. “En este lugar hay cosas diferentes que no se encuentran en otras tiendas de la región. Ahora vamos a extrañar esas cosas porque ya no va a haber aquí en El Paso y junto con ello muchas memorias que vivimos aquí”, expresó afligido.

Recordó que uno de los comestibles que extrañará será la salsa ‘Korean Barbecue’, la cual cocinaban con carne roja. “Ya no la encontramos”. dijo el residente de Horizon, quien también enumeró los tipos de cerveza, vinos, muebles y juguetes que solían adquirir.

Cuando se trataba de comprar productos únicos y artesanales, ninguna otra tienda cercana las ofrecía como World Market, que ofrecía una amplia y variada gama de productos, desde muebles de comedor, mesas para café, fragancias, velas perfumadas, cortinas de ventana estampadas, hasta comida importada y artículos de Navidad.

La tienda será recordada también como una de la negociaciones que tenía artículos para cualquier época del año con decoraciones y regalos para Pascua, Halloween y Navidad. Los clientes podrían disfrutar ademas de esas ventas especiales del Programa World Market Rewards, que ofrecía recompensas, ventas especiales y descuentos exclusivos para compradores frecuentes de la frontera.

“Continuamos buscando en todo el mundo artículos y artesanías únicas, favoritos de comida internacional e inspiración de diseño para nuestros muebles y decoración del hogar. Y continuamos enfocándonos en el valor y la asequibilidad para que nuestros productos sean accesibles para cualquier persona que quiera que su hogar y sus ocasiones especiales sean únicamente para usted”, establece un mensaje en su página de internet.

World Market, comenzó a fines de la década de 1950 cuando un hombre de negocios de San Francisco convertido en viajero e importador comenzó a vender cargamentos de mimbre tejido a mano desde uno de los muelles de la ciudad.

A medida que se descargaban las cajas, los clientes formaban fila y cargaban. Convirtió sus cargamentos en un escaparate en el famoso Fisherman’s Wharf de San Francisco en 1958 y rápidamente se convirtió en un destino para aquellos que ansiaban artículos originales y hechos a mano de todo el mundo.

Actualmente esta empresa minorista cuenta con sucursales distribuidas en 39 entidades de los Estados Unidos. En Texas están ubicadas 29 en diferentes ciudades, mientras que en California, estado donde nació la compañía, cuenta con 54 tiendas, el mayor número de sucursales en el país.