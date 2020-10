Seis datos importantes sobre las elecciones en el Condado de El Paso

Seis preguntas sobre cómo votar para la administradora del Departamento Electoral del Condado de El Paso, Lisa Wise.

1. Casillas de votación anticipada

Además de tener una semana adicional para la votación anticipada, es decir, tres semanas en lugar de dos, ¿qué más deben saber los votantes?

Tendremos 35 ubicaciones (de votación anticipada) en todo el condado. Vamos a estar abiertos, algunos de ellos de 8 am a 5 pm, otros de 9 am a 6 pm, a veces a 7 pm. La última semana de votación anticipada tendremos lo que actualmente estamos promocionando como “Diez hasta las 10”, es decir, habrá diez lugares que abrirán hasta las 10 de la noche, en distintas áreas del Condado (del 26 al 30 de octubre), que es algo nuevo.

Realmente estamos tratando de darle opciones a las personas que trabajan de noche o los fines de semana para que no haya excusa para que no salir a votar. Así que intentamos poner un punto de votación en cada rincón del Condado al que podamos llegar. Esto es algo que no hemos hecho antes, pero que esperamos sea utilizado por la gente para poder justificar horarios más amplios en el futuro.

Ya comenzamos a votar por correo. Esos salieron el 25 de septiembre y ya hemos recibido cientos y cientos. Tenemos más de 30 mil boletas de solicitud de voto por correo. Antes de estas elecciones, nuestro número más alto era 12 mil 600, por lo que definitivamente estamos viendo un repunte en todos los sentidos. Todavía no sabemos si se trata de personas nuevas que tal vez, ya saben, quieran votar por correo o si se trata de personas que normalmente habrían ido a las urnas y ahora están eligiendo esa opción debido a la pandemia.

2. ¿Qué pasa con el buzón de votación por correo?

En un proclamación en julio el gobernador emitió una opción de buzón para depositar una boleta por correo. Y, básicamente, lo que eso representa para el Condado de El Paso es que se habilitó un lugar aquí en el edificio de la Corte. Por lo general, es solo el día de las elecciones, así es como se lee el código, pero la proclamación nos permite tenerlo abierto básicamente desde ahora hasta el día de las elecciones. Estamos en la acera de la planta baja en el lado este del juzgado, ubicado en la calle Campbell, frente a la cárcel. Tenemos un dosel azul. Tenemos todos estos letreros y luego hay todo un equipo de trabajadores electorales listos para tomar su boleta. Así que hemos estado midiendo entre 40 y 60 segundos por votante. Simplemente están llegando, están mostrando su identificación, están firmando el registro, dejando su boleta y se van.

3. El gran mensaje de esta temporada electoral es tener un plan. ¿Qué quiere que la gente sepa?

Haga un plan, eso es lo que les hemos estado diciendo a todos, planificar, planificar, planificar. Decide cómo quieres votar. Date tiempo suficiente. Definitivamente llama a nuestra oficina. Tenemos un par de líneas telefónicas que iremos aumentando cada semana. Tenemos dos esta semana, tendremos tres la semana que viene, o cuatro. Cuando finalmente estemos al final, tendremos cinco y se agregarán personas para responder llamadas a medida que nos acercamos más y más. Si desea verificar (enviar la boleta por correo), puedes hacerlo en nuestros números 546-2154. También tenemos otro número, 834-8222, que se encuentra en nuestro sitio web para consultar las preguntas frecuentes sobre el voto por correo. Le invitamos a llamar y obtener esa información. Pero sí, la planificación es lo que realmente estamos tratando de que la gente haga y eso incluye saber dónde vas a votar y asegurarnos de tener tu registro actualizado. Puede ver boletas de muestra en nuestro sitio web. Puede rellenarlos previamente. Puede llevarlos consigo para consultarlas cuando esté en la cabina de votación.

4. ¿Qué hay de nuevo el día de las elecciones?

Una de las cosas que estamos haciendo este año un poco diferente el día de las elecciones es que estamos usando centros de votación, lo cual fue aprobado por el secretario de Estado. Ese es un programa que es básicamente similar a la votación anticipada, donde puede ir a cualquier lugar el día de las elecciones. Antes, tenías que ir al precinto en el que estás registrado, esa sería tu última opción. Pero el día de las elecciones ahora, puede elegir entre 151 ubicaciones. Entonces eso es un gran cambio. Tienes todas estas opciones si tu sitio tiene una fila larga o algo así, puedes acceder a nuestro sitio web https://es.epcountyvotes.com/ o acceder a nuestra aplicación móvil y encontrar los más cercanos usando el geolocalizador y los tiempos de espera. Como dije, con 151, hay tantos lugares entre los que puede elegir el día de las elecciones.

5. ¿Qué pasa con los observadores electorales? Explique ese proceso.

Una persona no puede simplemente caminar por la calle, entrar y deambular por el lugar de votación.

El problema de los observadores de encuestas, que surgió en los últimos días, diría yo, de siete a diez días porque hay anuncios publicitarios. Están diciendo: “Oye, ¿te gustaría ser un observador de las elecciones para esta campaña?” El observador de las elecciones es este término que creo que no se está utilizando correctamente en lo que respecta a la administración electoral. El Código Electoral de Texas se dirige a los observadores electorales. Básicamente, lo que debe hacer si va a ser un observador electoral, es ser designado por un partido, un candidato o una campaña. Debe presentar un certificado al juez electoral en el lugar. Se le permite sentarse allí y observar a los trabajadores electorales mientras se procesa a los votantes. No se le permite hablar con los votantes. No tienes permitido obstruir nada. Solo puede hacer preguntas al juez. No se le permite utilizar dispositivos de grabación. Es muy diferente a cuando la gente habla de, oh, habrá todos estos observadores electorales. ¿Qué pasa si están bloqueando el camino de entrada o si saben que están obstruyendo las elecciones? ¿Qué pasa si gritan y me siento intimidado? Cuando estos muchachos están hablando de observadores electorales y escuchamos todo esto, es casi más como votantes o personas que están afuera. Todavía tienen que estar a 30 metros de la puerta. Debido al distanciamiento social, no deberían acercarse a menos de dos metros de un votante.

6. ¿Cómo está combatiendo la desinformación y qué puede hacer alguien si ha visto algo en las redes sociales y simplemente no está seguro de si es cierto o no?

La parte difícil es que sabes que vemos mucha cobertura nacional y cosas así y cada estado es diferente y esa es una de las cosas que creo que inicia la desinformación. Recibimos llamadas todo el tiempo. Ahora estamos recibiendo llamadas sobre estos votos al descubierto, este problema está sucediendo en Pensilvania, donde un fallo determinó que si no usa el sobre secreto, entonces no van a aceptar su boleta por correo. Bueno, nuestro sobre secreto es solo para la secrecía de los votantes. Si no lo devuelven en el pequeño sobre blanco dentro del sobre amarillo, igual lo aceptamos. El único sobre que tienen que tener es el sobre de transporte, el cual firman. Ese otro sobre es completamente para su propio beneficio. Entonces, comienza con esta cobertura nacional y 50 formas diferentes de realizar elecciones. La gente debe saber que no solo cada estado es diferente, sino que cada condado es diferente. Quiero decir, seguimos las mismas leyes, pero es posible que tengamos diferentes procedimientos. Sé que la gente está abrumada con tanta información, pero tómese un tiempo.

Para saber…

Hay 35 ubicaciones (de votación anticipada) en todo el condado de El Paso.

Horarios van desde las 8 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde.

La última semana 10 de los sitios de votación anticipada estarán abiertos hasta las 10 de la noche.

¿Efecto de la pandemia?

Aun no saben si el aumento en las boletas por correo se debe a votantes nuevos o a personas que optaron por votar por correo debido a la pandemia por coronavirus.

Texto original en El Paso Matters