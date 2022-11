Sin largas filas, ventas del ‘Viernes Negro’

Jaime Torres/El Diario de El Paso / A diferencia de los tiempos anteriores a la pandemia, este año se vio a la gente más relajada en las tiendas y centros comerciales.

Sin ofertas espectaculares y sin aglomeraciones, miles de fronterizos acudieron, en medio de temperaturas gélidas y lluvia, a las diversas tiendas minoristas en busca de los artículos deseados para esta Navidad, dentro de las tradicionales compras del Black Friday (‘Viernes Negro’).

A comparación de las compras de antaño, previo a la pandemia, este viernes no se vieron largas filas en los almacenes como solían registrarse en tiendas como Best Buy, Target o Walmart.

Tampoco se registró la presencia de un alud de clientes mexicanos como antes. Un recorrido por los centros comerciales encontró pocas placas vehiculares del vecino país en los estacionamientos; los puentes fronterizos registraron escasa afluencia de autos o peatones con dirección a El Paso, a diferencia de años anteriores cuando las filas eran tan largas que cruzar a EU tomaba largas horas a partir del ‘Viernes Negro’.

“Pues a mí en lo personal me gusta así sin tener que hacer filas ni que me apuren para comprar”, dijo Elisa Tovar, mientras buscaba una computadora y enfatizaba que los artículos están en precios similares a otras tiendas. “Varían 10 o 20 dólares, no es mucho pero aquí en Best Buy hay más variedad”.

La nueva forma de vender y comprar se dio luego de la aparición de la pandemia de Covid-19, que vino a revolucionar los esquemas de comportamiento y estrategias de venta.

En un recorrido realizado por varias tiendas establecidas en un par de centros comerciales de Montwood y Zaragoza, se observó una moderada afluencia de compradores, los cuales llegaron de manera relajada y sin prisas.

Gente entraba y salía de los comercios con artículos diversos en su mayoría electrónicos y ropa. “Yo me compré una cafetera y mi hermana un horno de microondas y alguna ropa para los hijos”, expresó Hilda Rincón.

Manifestó que en general los precios se mantienen normales y no vio algún precio de oferta que le llamara la atención. “Es como siempre, nomás ponen como dos o tres artículos de gancho, pero todo lo demás igual o hasta más caro”, señaló al enfatizar que siempre trata de evitar una actitud compulsiva y sólo compra lo que necesita.

Los compradores mexicanos hicieron presencia en las diversas tiendas desde temprana hora, aunque en esta ocasión en menor número que en años anteriores.

De acuerdo a algunos consumidores radicados en Ciudad Juárez, las razones de la disminución de clientes a esta ciudad se deben a diversos factores que tienen que ver con la economía, la pandemia, el clima y las ofertas expuestas recientemente con el programa comercial del ‘Buen Fin’, instaurado por los empresarios mexicanos.

“Yo creo que mucha gente para no batallar ni complicarse la vida aprovecha las ofertas que ponen durante los tres o cuatro días allá y pues ya se prepara con los regalos de temporada”, dijo Isela Gómez, habitante de la vecina ciudad.

Ella, como otros consumidores, piensa que este tipo de atractivos programas, como los califica, le roban clientela a El Paso. “Fue una buena medida de los comerciantes para retener a los juarenses y que no crucen la frontera”, agregó tras reconocer que mucha de la mercancía es mejor aquí.

Surinam Zambrano es uno de los clientes juarenses que toma en cuenta mucho la calidad de los artículos antes de comprar y en especial en los electrónicos.

Acompañado de su primo Carlos acudió a Best Buy para comprar 4 televisores de 65 pulgadas que a decir de él estaban en buen precio en comparación a las que se ofrecen en su ciudad natal.

“Están en 400 dólares, se me hace un buen precio y quise aprovechar ahora que las necesito para mi negocio de café-restaurante que abrirá próximamente en Juárez”, expresó mientras esperaba un carrito para llevarlas a caja para el pago.

Se trata de televisores digitales, sistema inteligente, definición 4K de la marca TCL que regularmente en México costarían arriba de los 800 dólares –unos 16 mil pesos– un 100 por ciento más del costo.

De acuerdo a los comerciantes los artículos más buscados por los consumidores en este ‘Viernes Negro’ fueron: ropa, videojuegos, televisores, computadoras personales, celulares, tabletas, juguetes, artículos para el hogar, electrodomésticos y artículos de oficina, entre otros.

El promedio de descuentos que se ofrecen en este tipo de mercancías oscila entre el 25 y 40 por ciento, lo que significa un atractivo para los consumidores.

Donde se vio un mayor movimiento de consumidores fue en las minoristas Walmart y Target, que abrieron después del amanecer. En la primera había personas en fila antes de abrir pero no comparado como en el pasado.

Otra de las razones por las que las compras del Black Friday se han visto reducidas durante ese día es por las preventas aplicadas por los propios minoristas semanas antes de la denominada gran venta prenavideña tanto en sus tiendas como en línea.

“Vine a acompañar a mi novia a que comprara una tableta que vio aquí en Walmart, pero yo ya hice mis compras por Internet”, manifestó Joel García al resaltar que para él es más cómodo hacerlo de esa forma aunque a mucha gente le gusta ver y recorrer los pasillos de las tiendas. “Es cuestión de gustos, pero ya hay otras opciones para comprar y en ocasiones a un precio menor que en las tiendas”.

Aunque tradicionalmente los minoristas habían brindado sus mejores ofertas de Black Friday, exclusivamente en las tiendas físicas, en los últimos años las extienden en línea y con atractivos descuentos, por lo que los consumidores prefieren esperar y comprar de manera segura durante las ofertas del denominado CyberMonday.