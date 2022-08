Superan a UTEP ante un Sun Bowl lleno

Armando Vela / El Diario de El Paso

La afición paseña respondió al llamado que UTEP les hizo desde hace varios meses y llenó el Estadio Sun Bowl que tiene una capacidad para 45 mil 971 personas, pero sobre el emparrillado los Mineros tuvieron gas nada más para la primera mitad y no cumplieron con las expectativas al ser derrotados 31-13 por los Mean Green de North Texas.

Los Mineros de UTEP dieron pelea durante dos cuartos, mas en la segunda mitad del juego no pudieron hacer daño a la ofensiva y fueron derrotados la noche de este sábado

El partido, programado para dar inicio a las 7:00 pm, tuvo un retraso de una hora por la presencia de rayos en el área del estadio.

El mariscal de campo de los Mineros, Gavin Hardison, lanzó para 293 yardas y una anotación, mientras que Reynaldo Flores (122 yardas) y Tyrin Smith (127 yardas) registraron récords personales en yardas por recepción, pero su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota de los paseños.

Luego de terminar sin puntos el primer cuarto, los picapiedra inauguraron al inicio del segundo período gracias a un pase de 32 yardas de Gavin Hardison a Tyrin Smith. El extra de Gavin Baechle fue bueno y UTEP se iba arriba 7-0.

La respuesta de North Texas llegó de inmediato, en la siguiente serie ofensiva, en la que los visitantes recorrieron 88 yardas en 12 jugadas que culminaron con un pase de siete yardas de Austin Aune a Tommy Bush para empatar la pizarra con el extra de Ethan Mooney.

‘Simplemente, no terminamos’

“El resumen general del juego es que simplemente, no terminamos”, dijo el entrenador en jefe de UTEP, Dana Dimel. “Movimos el balón de manera correcta ofensivamente, pero no terminamos las series. Luego, defensivamente, creo que nos frustramos un poco. No fuimos lo suficientemente buenos en tercera oportunidad a la defensiva y después de un par de esas series, permitimos algunas conversiones críticas de tercera oportunidad para ellos”, declaró Dimel.

Los Mean Green tomaron el control del juego y superaron a los Mineros 17-0 en la segunda mitad. UNT corrió para 163 yardas liderado por 80 de Ayo Adeyi.

El quarterback del North Texas, Austin Aune, lanzó para 236 yardas y tres anotaciones.

Roderic Burns sumó 72 yardas en tres recepciones, mientras que Jake Roberts, Isaiah Johnson y Tommy Bush estuvieron del otro lado de los pases de anotación de Aune.

Pero los Mineros dejaron ir puntos cuando Gavin Baechle falló un intento de gol de campo de 40 yardas en la primera serie de los picapiedra. UTEP se tuvo que conformar con un gol de campo de 26 yardas de Baechel con 25 segundos en el reloj y así se fueron al descanso con la desventaja 14-13.

Además, UTEP también se quedó corto en su segunda posesión cuando el pase de Hardison a James Tupou en la zona de anotación se quedó corto en cuarta y gol.

En el tercer cuarto los visitantes lograron sumar 14 puntos más para irse arriba 28-13, ventaja que parecía ya cómoda, al tiempo que la defensiva de North Texas no permitió más daño del ataque paseño.

Un gol de campo de 28 yardas Mooney con 6:37 por jugar puso la pizarra 31-13 y selló el triunfo para los Mean Green.

El panorama en este inicio de la campaña 2022 del futbol americano luce algo complicado para la escuadra paseña, pues el próximo sábado visita a los Sooners de Oklahoma, luego recibe a los Aggies de NMSU, para después estar en casa de los Lobos de Nuevo México y finalmente cerrar sus partidos fuera de conferencia el 23 de septiembre contra Boise State en el Sun Bowl Stadium.

Anotaciones

Segundo cuarto

0-7, UTEP, pase de 32 yds de G. Hardison a T. Smith (G. Baechle, punto extra)

7-7, UNT, pase de 7 yds de A. Aune a T. Bush (E. Mooney, punto extra)

7-10, UTEP, gol de campo de 29 yardas de G. Baechele

14-10, UNT, corrida de 8 yds de O. Adaway III (E. Mooney, punto extra)

14-13, UTEP, gol de campo de 26 yds de G. Baechle

Tercer cuarto

21-13, UNT, pase de 9 yds de A. Aune a I. Johnson (E. Mooney, punto extra)

28-13, UNT, pase de 11 yds de A. Aune a J. Roberts (E. Moonery, punto extra)

Cuarto cuarto

31-13, UNT, gol de campo de 28 yds de E. Mooney