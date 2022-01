Suspenden a oficial acusado de golpear a paseña

Un oficial del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) fue suspendido de su cargo luego de una acusación de uso de la fuerza contra una mujer quien alega que fue golpeada brutalmente el pasado 27 de agosto de 2021.

De acuerdo con Enrique Carrillo, vocero de EPPD, una investigación de Asuntos Internos concluyó y el caso se presentó a una Junta de Revisión Disciplinaria (DRB) compuesta por seis miembros de la comunidad y seis oficiales de EPPD de varios rangos.

“El DRB sostuvo la acusación contra el oficial y recomendó una suspensión”, dijo el vocero en una declaración.

Añadió que se puede divulgar información adicional debido a la posibilidad de litigios futuros.

La víctima, Anna Marie Barnes, una madre de El Paso que asegura que fue golpeada brutalmente hasta terminar con la nariz rota por parte de elementos de la Policía.

Desde hace varios meses, ella y su abogado buscan que se haga justicia y que la Ciudad de El Paso implemente cámaras en los uniformes de la Policía.

Según su abogado, Randall Kallinen, Barnes condujo a casa, junto con sus cinco hijos, el pasado mes de agosto pasado desde Urban Air, un centro de entretenimiento para niños, donde su hija celebró su octavo cumpleaños. Sin embargo, tuvo un pequeño accidente automovilístico.

De acuerdo con un informe policial, los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto en la cuadra de 1600 N. Oregon.

Según la Policía, los agentes fueron enviados a un solo accidente automovilístico en Rim Rd y N. Stanton.

De acuerdo con Kallinen, fueron los oficiales Oliver Meise y Jeremy I. Frank llegaron al lugar y ambos abordaron en Barnes.

El informe dice que los oficiales entraron en un estacionamiento y una mujer que coincidió con la descripción dada por los oficiales en la escena del accidente y 5 niños.

“Los agentes pidieron que FMS examinara a las mujeres y los niños. Cuando llegó FMS, los agentes separaron al acusado de los niños y el declarante trató de hablar con la mujer”, el informe.

El abogado, asegura que el informe de tráfico del Departamento de Policía de El Paso dice que nadie resultó herido y básicamente la policía apareció terminó golpeando a Barnes "Ellos aparecieron en el papel que golpearon como mínimo tres veces en la cara y le rompieron la nariz. Esto le causó daños severos y les dio las fotografías de sus heridas, así como los registros médicos mostrarían que sus huesos de la zona nasal estaban rotos y ahora necesita una cirugía reconstructiva", dijo el abogado.

Una declaración jurada de EPPD, asegura que Barnes, "impidió y obstruyó intencionalmente que una persona que ella sabía que era un oficial del orden público y bajo su dirección realizara un arresto mediante el uso de la fuerza contra el oficial", se lee en el informe.

Asimismo, se sostiene que "no cooperó, usó la fuerza para apartar los brazos de los Oficiales y apartó los brazos de los oficiales con fuerza contra su pecho mientras los Oficiales intentaban esposarla y arrestarla", según la declaración jurada.

Según el abogado de la madre, "Franks golpeó a Anna Barnes en la cara rompiéndole la nariz mientras Meise miraba y bloqueaba la vista del Departamento de Bomberos de El Paso en la escena", dijo Kallinen.

El abogado dijo que ninguno de los oficiales resultó herido, sin embargo, los hijos de Anna estaban muy asustados al escuchar a su madre gritar. "Anna ahora necesita una operación para corregir el daño en su rostro", dijo Kalinen.

Un informe médico del Hospital Las Palmas, obtenido por El Diario de El Paso, asegura que Barnes se mantuvo sobria, además de mostrar varias lesiones y fracturas nasales.

"Intacto, clínicamente sobrio. Se encontraron al paciente y los signos vitales que mostraron taquicardia. En la presentación se les administró líquidos intravenosos. Mejorado en la reevaluación, no arrastraba las palabras, respondía todas las preguntas de manera adecuada, estaba clínicamente sobria y demostraba capacidad para tomar decisiones médicas", dice el informe médico.

"Fracturas nasales bilaterales levemente desplazadas. No se identifica el proceso agudo intracraneal. Discapacidad permanente a largo plazo a corto plazo, amenaza para la vida y la extremidad y posible muerte", se agrega en el informe.

Según su abogado, un nuevo informe del DPS revela que Barnes no se encontraba intoxicado en el momento del accidente "El departamento dijo inicialmente que estaba intoxicada y eso era parte de su excusa. No hay excusa para golpear a alguien en la cara intoxicada e incluso la arrestó por un delito grave por estar intoxicada, pero cuando fue al hospital con sus heridas, el médico dijo que ella estaba clínicamente sobria", comentó.

"La señorita Barnes confió que le extrajeran sangre y le extrajeron sangre y recibió los resultados del Departamento de Seguridad Pública de Texas y han determinado que ella no estaba intoxicada. Esta carta tiene fecha de hace 17 días", agregó.

El abogado dijo que el Departamento de Policía de Del Paso y la oficina del Fiscal de Distrito de El Paso es aún está procesando el caso de Barnes aun cuando no hay pruebas.

"Lo que se necesita es disciplinar a sus oficiales por la fuerza excesiva. El jefe de policía debe retirar los cargos contra Anna Barnes porque ahora el DPS dice que no estaba intoxicada. Lo que probablemente de estar investigando son los cargos de asalto agravado por parte de un servidor público, lo cual es un delito grave, esto debe arreglarse y se debe arreglar ya", concluyó.

Cynthia Cole, directora ejecutiva de AFSCME 1550 una organización activista de Houston, Texas dijo estar "horrorizada" por la situación que bivio Barnes.

"Estoy horrorizado por la historia. ¿Qué clase de hombres atacan a una mujer y la golpean tan fuerte si le rompen la nariz y hacen estas cosas horribles con sus hijos allí?", dijo la activista

"La señorita Barnes no se merecía esto y sus hijos no merecían presenciar tanta violencia. Es una vergüenza y la policía debería sentir vergüenza", agregó.

Por su parte, Barnes dijo que la situación se pudo haber evitado si los policías portaran cámaras en los uniformes.

"Hay tantas historias aquí en El Paso sobre la mala conducta de la policía y las hay en todo el país. Esto podría haber evitado si hubiera cámaras en los uniformes de los policías", finalizó.

“El oficial Frank, con la palma de la mano abierta, golpeó el rostro de la acusada varias veces para lograr el cumplimiento y efectuar el arresto. La acusada continuó resistiendo ser arrestada hasta el tercer golpe y finalmente dejó de resistir”, dice el informe de EPPD.