Temen vecinos que migrantes los ataquen

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Manifestaron su preocupación

Ante la presencia del jefe interino del Departamento de Policía de El Paso (EPPD), Pete Pasillas, oficiales de la Patrulla Fronteriza (USBP) y del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), poco más de medio centenar de padres y madres de familia que viven en diversas zonas habitacionales contiguas al bordo fronterizo exigieron protección ante la invasión que han sufrido en las últimas semanas en sus vecindarios por parte de inmigrantes y traficantes de personas.

En una junta pública solicitada por los vecinos al representante del Distrito 7 Henry Rivera, los afectados denunciaron su temor de ser agredidos por los extranjeros que han utilizado de paso sus propiedades en su afán por huir y burlar la vigilancia de los agentes del orden.

“Está peligroso porque vienen a nuestras casas y nosotros queremos defender lo que es de nosotros, pero eso puede traer consecuencias”, dijo Johnny Hinojos, quien al igual que el resto de los moradores suplicó una respuesta efectiva de las autoridades para proteger su integridad y la de su familia. “No sé cuál es la respuesta”, cuestionó.

Manifestó que si bien en el pasado se veían algunos inmigrantes por la zona no sentían algún miedo, pero ahora el problema ha subido de tono al grado de que el fin de semana seis inmigrantes fueron obligados a bajar del techo de la casa de su madre en su intento por no ser descubiertos y detenidos.

“Se escondían de la migración pero por fortuna fueron vistos ya arrestados, por eso es mucho peligro, para mis padres que ya pasan los ochenta años de edad”, expresó visiblemente perturbado. “Es increíble lo que estamos viendo”.

Otro de los puntos desesperantes a decir de los denunciantes es que los agentes municipales y estatales no pueden actuar por no estar facultados para proceder, y los de la Patrulla Fronteriza, que sí pueden, no actúan porque no tienen suficiente personal.

“Entonces para qué los queremos a través de la Patrulla Fronteriza, necesitamos personas que vengan a ayudarnos. Esta difícil, es una situación crítica y esperamos que con esta nueva ley podamos protegernos y ayudar, sí podemos pero son muchos… son demasiados”, inquirió otro de los quejosos.

Aunque para José Nájera la reunión cumplió la expectativa de expresar sus temores e inquietudes ante las autoridades, lo cierto es que está muy difícil que los agentes locales puedan atender y dar respuesta a la demanda, “mientras no tengan el apoyo verdadero del Congreso y del Estado vamos a seguir en la misma y seguiría el efecto de la nieve al abrir una puerta a la inmigración y entonces el mensaje es que la frontera está abierta”.

A pesar de las advertencias de la Patrulla Fronteriza y de enfatizar que la frontera está cerrada, Nájera apuntó que los grupos criminales están aprovechando la ocasión para malinformar a los migrantes y empujarlos a cruzar la frontera, lo que está resultando en un juego que nunca va a parar el flujo migratorio.

“Aunque ellos (los agentes) están haciendo lo posible por parar esto necesitamos un apoyo mucho más grande en la que no sólo estén las agencias locales. Necesitamos mucho más grande, necesitamos algo que realmente controle lo que es el flujo de migrantes que hagan ver no sólo la situación que estamos viviendo como fronterizos sino una solución real, a fondo”.

Durante la reunión vecinal, en la que hubo momentos álgidos por la angustia y desesperación, la Policía instó a los afectados a no actuar por sí mismos sino que sigan el camino de la denuncia, debido a que puede ser riesgoso para su integridad.

“Es importante notificar a las autoridades y no negar la situación por sí solas. Tenemos regulaciones, tenemos leyes y nosotros estamos facultados para poder aplicar la ley en esta situación”, clamó Claudio Herrera, portavoz de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso.

Resaltó la importancia de que todas las personas que tengan algún tipo de información relacionada con la presencia de personas inmigrantes en el sector la indiquen a los oficiales para de esta forma atender ese llamado. “Pedimos el apoyo de la comunidad para que pasen la voz a sus familiares y amigos en ambos lados de la frontera, en la que enfatiza que la frontera sigue cerrada y seguiría cerrada después del término del Título 42”.

“Estamos conscientes de que la gente tiene miedo, que están fastidiados y cansados de ver y tener la presencia de decenas de inmigrantes afuera de sus casas, por eso la importancia de hablar con los jefes policiacos para levantar su voz. Sabemos de lo peligroso que podría representar esto”, dijo el representante del Distrito 7.

Indicó que el reclamo es válido, por lo que urge la atención de los funcionarios electos como la congresista Verónica Escobar, que tiene una cercanía estrecha con el presidente Biden. “Ella tiene el oído del presidente y puede hacer algo”, expresó tras invitar también a los represente estatales a que se sumen a la causa.

“Las leyes no nos están protegiendo, por eso estamos molestos”, insistió Hinojos al reconocer que como residentes fronterizos están en una situación de riesgo.

Fabiola Campos, líder de la Asociación de Vecinos Sunny Fields, lamentó que a pesar de los esfuerzos el flujo ‘exagerado’ de inmigrantes ha rebasado a las autoridades, y aunque es bueno tener este tipo de reuniones para saber qué esperar las respuestas, no son lo que ellos esperan.

“Es lo mismo cuando uno les marca y ellos están llenos de trabajo, tienen las manos llenas y no nos pueden proporcionar esa ayuda, al fin de todo el que está arriesgando su seguridad es el propietario de la vivienda”.

Tras denunciar que en los últimos días se ha visto un flujo masivo de extranjeros que cruzan la frontera y se despliegan por un terreno que lleva a la calle James y de ahí sigue por la avenida Craddock, la presidenta de los vecinos insistió en la presencia policiaca.

Como prueba dijo que el fin de semana un grupo de ocho inmigrantes desesperados corrió desde la línea divisoria hacia sus propiedades cruzando e invadiendo sus patios, y subiendo bardas y hasta techos. Todos los días cruzan el río, el muro, el canal, la carretera y las viviendas.

“Fue angustioso ver cómo trataban de alejarse lo más que pudieran de un solo oficial detrás de los ocho o 10 inmigrantes. Nosotros hablamos para reportar el suceso y nos dijeron que tenían las manos atadas, que no tenían el personal suficiente y que hacían lo mejor que podían”.

Resaltó que al día siguiente ocurrió lo mismo y a las 9 pm recibió la llamada de una vecina. Estaba sola y tenía a un grupo de nueve inmigrantes afuera de su casa, que no se movían.

Los hombres, entre ellos dos mujeres y todos con celular en mano, esperaban un auto, mismo que llegó en minutos para subirse y retirarse. A los 10 minutos la historia se repitió y así sucesivamente.

“Mi temor es que uno siempre critica cuando le pasa al otro, pero cuando le pasa a uno sí da temor ver el miedo en la cara del inmigrante, el estar en un modo de sobrevivencia que si usted se le para enfrente cualquier golpe le puede dar”, señaló, y más cuando escuchó decir a las autoridades que han encontrado armas en sus detenciones.

Ante ellos los vecinos mostraron su temor al constatar que ahora sus vidas peligran dentro del caos al ser alcanzados por una bala o un ataque con un arma punzocortante.

Después de casi tres horas de junta, los vecinos exigieron más seguridad y sobre todo qué medidas deben tener para protegerse y no mantenerse encerrados en sus viviendas ante el pánico.

“Hay situaciones que uno sale sin pensar, abre su garaje sin saber que alguien podría estar escondido y como te puede quitar las llaves y llevarse el carro, sino es que te mete a la casa a la fuerza. Uno de mujer no tiene la fuerza…”, denunció angustiada.

En lo que fue la primera vez en que los vecinos alzan su voz ante la problemática de la crisis migratoria que enfrenta el país, en especial en las zonas fronterizas, los residentes de estos vecindarios contiguos a la carretera del Loop 375 recurrieron a las autoridades a parar esto inyectando más vigilancia y más fondos federales. “Si no tenemos los fondos suficientes el problema se agudizará al punto que sea intolerable”.

“Es entendible la preocupación de los habitantes, pero queremos decirles que la Patrulla Fronteriza en coordinación con otras agencias está trabajando con la comunidad. Es una responsabilidad que nos afecta a todos y hacemos todo lo posible para asegurar la frontera”, expresó el portavoz de la Patrulla Fronteriza.

Recalcó que la frontera está cerrada, y todas aquellas personas que no cuenten con una base legal para permanecer en los Estados Unidos y todas aquellas personas que no puedan ser removidas bajo el Título 42 serán puestas en procesos de remoción bajo el Título 8.

E insistió que hay una mala percepción que cuando el Título 42 termine la frontera va a estar abierta y eso no es la realidad. La frontera va a seguir cerrada después del término del Título 42 y seguirán aplicando la ley bajo el Título 8, remarcó.

