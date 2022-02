Tendrá El Paso dispensario de mariguana medicinal

Archivo / El Diario de Juárez

El Paso, Tx.- El Paso ahora tendrá la primera sucursal de un dispensario para la recolección de recetas de cannabis medicinal. De esta manera se beneficiarán miles de pacientes que califican bajo el Programa de Uso Compasivo (CUP) a nivel estatal.

La organización Texas Original Compassionate Cultivation (TXOG), el principal proveedor de cannabis medicinal de Texas, anunció la apertura de una nueva ubicación de recolección de recetas en esta región.

TXOG opera puntos de recogida en más de 10 ciudades de Texas, así como una sólida red de entrega, acercando convenientemente sus productos de cannabis medicinal a los pacientes de todo el estado.

El 22 de febrero de 2022, la ubicación de recogida de TXOG en El Paso abrirá para pacientes que califiquen y operará cada dos martes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

El anuncio sigue a la reciente expansión de los servicios de la compañía para la distribución a pacientes en El Paso, la región del Panhandle de Texas, el Valle del Río Grande y el Noreste de Texas. La empresa entrega semanalmente a cada región.

“La apertura de nuestra ubicación de recogida en El Paso es el ejemplo más reciente de cómo Texas Original está ampliando su presencia para crear conciencia sobre el Programa de uso compasivo e impulsar el crecimiento de pacientes en todo el estado de Texas”, dijo Morris Denton, director ejecutivo de TXOG.

“A nuestros pacientes actuales y futuros en El Paso: Nos sentimos honrados de servir a su comunidad. Los animo a conectarse con su médico para determinar cómo integrar el cannabis medicinal en su plan de tratamiento. Estamos ansiosos por conocerlo y continuar brindando medicamentos que cambian la vida”.

Según la CUP, se puede recetar cannabis medicinal para tratar los síntomas asociados con afecciones que incluyen cáncer, trastorno de estrés postraumático y cientos de trastornos neurodegenerativos.

Los pacientes que califiquen pueden acceder a recetas médicas de cannabis a través de clínicas en línea como la Clínica de Cannabis de Texas o a través de médicos de El Paso enlistados en el Registro de Uso Compasivo.

“Confío en el cannabis medicinal para controlar mi dolor y poder recoger mi medicamento será muy útil para mí y para muchos otros residentes de El Paso”, dijo Denise Pero, residente de El Paso y paciente de TXOG.

“Me diagnosticaron esclerosis múltiple hace unos diez años. Solía correr maratones y después de que me diagnosticaron, tenía miedo de estar en una silla de ruedas por el resto de mi vida. Me recetaron Baclofen durante años y lo descontinué después de recibir mi receta médica de cannabis. Estoy emocionada, TXOG ha brindado a nuestra ciudad múltiples opciones para recibir nuestras recetas y no puedo esperar para compartir las noticias", añadió.

Los horarios…

Además de operar el sitio de recolección quincenal, TXOG continuará con su servicio semanal de entrega de recetas directamente a los pacientes de El Paso. Los otros lugares de recogida de TXOG en todo el estado están abiertos en los siguientes horarios:

• Norte de Austin: lunes de 8:30 a. m. al mediodía

• Wichita Falls: Cada dos lunes de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

• Sur de Houston: martes de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

• San Antonio: martes de 11:00 p.m. a 2:00 p.m.

• Plane: miércoles de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

• Dallas: jueves de 12:00 a 3:00 p.m.

• Fort Worth: jueves de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

• Spring: jueves de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

• Addison: viernes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

• Katy: viernes de 11:00 a 2:00 p.m.

Los productos de gomitas, tinturas y pastillas de TXOG también están disponibles para entrega en todo el estado en www.texasoriginal.com y para recoger en el dispensario de la compañía en Austin, Texas.

Para saber si usted o un ser querido califica para el cannabis medicinal, visite www.texasoriginal.com/patients.