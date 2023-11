Texas, el segundo con más indocumentados

Justin Hamel /The Texas Tribune / Puente internacional en El Paso

Se estima que en 2021 había 10.5 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, un ligero aumento con respecto a los 10.2 millones de 2019, según un informe reciente del Pew Research Center. Sin embargo, la población de inmigrantes no autorizados en Texas se mantuvo relativamente estable en 1.6 millones de personas.

Texas sigue siendo el estado con la segunda población indocumentada más alta de Estados Unidos, detrás de California, que registró 1.9 millones de inmigrantes no autorizados en 2021.

El centro señala que el informe no refleja cambios en las detenciones y expulsiones de migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, que comenzaron a aumentar en marzo de 2021 y desde entonces han alcanzado máximos históricos.

A pesar de que no hay cambios significativos en el número total de inmigrantes registrados en el estudio, éste señala que la demografía y las concentraciones geográficas de inmigrantes no autorizados han cambiado.

Aunque México sigue siendo el país de origen más común de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos, el estudio encontró que la proporción de inmigrantes no autorizados nacidos en México ha disminuido significativamente desde 2017.

En Texas, los inmigrantes mexicanos no autorizados disminuyeron del 73% de los inmigrantes no autorizados en 2016 a 55% en 2021.

Los investigadores señalan que la migración general de México a Estados Unidos ha disminuido, mientras que se han ampliado las vías hacia la inmigración legal desde México y otros países.

Casi todas las demás regiones del mundo (incluidas África subsahariana, Asia, Europa, América del Sur y América Central) experimentaron un número cada vez mayor de inmigración no autorizada hacia Estados Unidos. Los mayores aumentos de inmigración provinieron de América Central, así como del Sur y el Este de Asia.

Néstor Rodríguez, profesor de Sociología de UT-Austin, estudia varios aspectos de la inmigración. Dijo que hay una serie de razones por las que hay menos inmigrantes no autorizados provenientes de México, que van desde circunstancias personales hasta mayores oportunidades laborales en ciertas regiones del país.

“Afortunadamente para los mexicanos, parece haber un crecimiento en el mercado laboral (allá)”, dijo Rodríguez. “No está en todas las áreas de México, pero ciertamente en el Norte industrial y alrededor de la Ciudad de México”.

Los inmigrantes no autorizados representan el 8% de la fuerza laboral de Texas, sólo superada por Nevada, según los datos de la fuerza laboral del informe.

Debido a que más personas de diversas poblaciones étnicas vienen a Estados Unidos, Rodríguez dijo que esto crea redes sociales más amplias que fomentan una mayor inmigración.

Rodríguez dice que esto crea más conexiones que motivan a más personas a venir aquí y “unirse a sus primos, hermanos o hermanas”.

Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Políticas de Inmigración de Estados Unidos del Migration Policy Institute, dijo que los cambios demográficos en áreas con altas poblaciones de inmigrantes no son inauditos, como los cambios observados en la población de inmigrantes de la ciudad de Nueva York en el pasado.

“Muchas ciudades y muchos estados de Estados Unidos han visto cambios en sus enclaves de inmigrantes a lo largo del tiempo”, dijo Gelatt. “Algunos de ellos podrían ser cambios más graduales y otros podrían ser más rápidos”.

California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois fueron los seis estados con las mayores poblaciones de inmigrantes no autorizados en la nación, una tendencia constante desde al menos 1990.

Aunque los estados con mayor población se han mantenido constantes, los patrones geográficos de los inmigrantes no autorizados han cambiado notablemente. En 1990, el 80% de los inmigrantes no autorizados vivían en esos seis estados. En 2021, sólo el 56% de los inmigrantes no autorizados vivían en esos seis estados.

El cambio en las tendencias geográficas sugiere que probablemente haya más oportunidades laborales y recursos disponibles en otras partes del país, dijo Rodríguez.

Aunque puede ser difícil determinar tendencias en los datos de inmigración, ya que factores inesperados como desastres naturales o cambios en la estabilidad del Gobierno pueden influir en gran medida en la inmigración, Gelatt dijo que los datos recientes podrían indicar el comienzo de nuevos patrones migratorios.

“(En) la década de 1990 y principios de la de 2000, México fue el gran impulsor del crecimiento de la población de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos”, dijo Gelatt. “Puede que estemos en una nueva era, pero... todavía no sabemos qué significará eso para las tendencias migratorias”.