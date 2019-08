Tirador habría advertido sobre ataque en centro comercial de El Paso

El Paso, Tx.- Una persona, de aparente ascendencia hispana, publicó en la red social Snapchat lo que podría ser la advertencia del ataque perpetrado por varios tiradores en la zona de Cielo Vista en El Paso.

El usuario Gmade_A1 publicó una par de fotografías donde muestra una arma larga y una arma corta, con la invitación de “Quien quiere venir a Cielo Vista con Nosotros?”

“Who down to come to cielo vista with us?”

No se ha confirmado la veracidad de las imágenes, pero el alcalde Dee Margo informó esta tarde que 3 personas fueron detenidas en relación a este hechos.