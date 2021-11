Tiroteo deja un herido en el Oeste de EP

Cortesía KVIA

El Paso.- Una persona no identificada se encuentra hospitalizada tras ser herida a balazos las primeras horas de este domingo en el distrito de entretenimiento de Cincinnati, ubicado en el área Oeste informó la policía de El Paso.

Aunque no está claro si la balacera ocurrió dentro de algún establecimiento, reportes oficiales indican que la llamada de auxilio se requirió en la cuadra 2700 de la calle Mesa.

Según el reporte policiaco se dio a conocer que se reportaron varios disparos durante una pelea que ocurrió justo antes de las 2 a.m.

Hasta el momento las autoridades no han identificado a la víctima, ni tampoco han actualizado su estado de salud.

Este hecho violento provocó una gran respuesta policiaca y la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) emitió una alerta de refugio (shelter in place) para los estudiantes que viven en el campus.

Según testigos, parte de la investigación de este tiroteo se llevó a cabo en un estacionamiento del campus, contiguos a los centros nocturnos de la zona.

En la alerta enviada por la universidad via Twitter se informó que “si está en el campus, por favor refúgiese en su lugar. De lo contrario, no se acerque al área del campus en este momento", dijo la alerta, que se emitió alrededor de las 3 a.m.

La alerta de UTEP indicó que el tiroteo ocurrió en 2700 N. Mesa Street, que se encuentra en la esquina de Cincinnati Street.

Una hora y 13 minutos más tarde la universidad confirmó de la misma forma que el área estaba fuera de peligro. “Todo está controlado. La situación peligrosa ha concluido. Regrese a sus actividades normales”.

Durante la investigación un tramo de la calle Cincinnati y la intersección de Mesa fueron acordonados por la policía de El Paso y las unidades de policía del condado de El Paso quienes acordonaron la zona y pararon el perímetro de investigación.

Hasta el momento la investigación continúa y n se ha dado a conocer si se logró arrestar a los responsables de este hecho violento.

(Aracely Lazcano/alazcano@diariousa.com)