Va Hernández por la alcaldía y busca recobrar confianza

El Paso Matters / Cassandra Hernández se muestra impávida y segura de recuperar la buena opinión de la comunidad paseña

La representante municipal Cassandra Hernández se muestra impávida y confiada, segura de que podrá recuperar la confianza de la comunidad.

Es por eso que se postula para alcalde meses después de que la Comisión de Revisión de Ética de la ciudad la reprendió por hacer mal uso de una tarjeta de gasolina de la Ciudad, la criticó por votar para extender el contrato del ex administrador de la Ciudad y la cuestionó por votar para aumentar los impuestos a la propiedad.

Al mismo tiempo, también trabajó para incluir un fondo de mantenimiento de calles en el presupuesto de la Ciudad, encabezó exenciones fiscales adicionales para propietarios de viviendas de edad avanzada y ayudó a sacar a algunos vecindarios del este de una designación de llanura aluvial que les permitió pagar tarifas de seguro de vivienda más bajas.

“Sabes, habrá algunos actores en El Paso que no creen en ti, pero eso no me disuade”, dijo. “Lo único que están haciendo estos malos actores de la comunidad es darme más reconocimiento de mi nombre. Y eso lo agradezco”.

Hernández, de 36 años, quien fue elegida por primera vez como representante de la Ciudad en 2017, anunció el 31 de enero que se postulará para alcalde. No tiene que renunciar a su puesto actual porque a su mandato le queda menos de un año, ya que termina en enero.

Ella es la segunda persona en anunciar su candidatura a la alcaldía, quienes cumplen mandatos de cuatro años y ganan 89 mil 250 dólares al año. El empresario Renard Johnson anunció el 30 de enero. El alcalde Oscar Leeser ha sido destituido y no puede buscar la reelección. Las elecciones municipales no son partidistas y los candidatos tienen hasta agosto para solicitar un lugar en la boleta electoral.

Aunque las elecciones de la ciudad serán en noviembre, la representante de la Ciudad del Distrito 3 dijo que tenía que anunciar esto temprano para poder comenzar a recaudar fondos, hablar sobre su plataforma y responder todas las preguntas que sabe que se avecinan.

‘Honesta y genuina’

“Sólo tengo que ser honesta y genuina acerca de mis intenciones”, dijo. “Sé que tengo que reconstruir esa confianza con los votantes y lo haré. Me lo voy a ganar”.

El primer paso, y el más importante, para reconstruir esa confianza comenzará con el sitio web de su campaña para la alcaldía, que pronto estará en línea. En él, dijo que pondrá todos los documentos relacionados con la auditoría de la tarjeta de gasolina, sus arrestos cuando era adolescente, sus informes financieros de campaña y cualquier otra cosa que los votantes quieran en aras de la transparencia.

“Creo que puedo justificar el uso de la tarjeta de gasolina, y por eso me reuní con el comité (de Ética) durante 12 horas”, dijo. “Si alguien quiere tener una conversación sobre eso o cualquier otra cosa, tengo explicaciones razonables para cada voto que he realizado”.

Hernández, que tiene cinco hijos, dijo que su familia a menudo tiene que usar dos vehículos porque no caben como familia en uno.

“Cuando salgo a la comunidad, a centros de mayores, a repartir pavos, por ejemplo, llevo a mi familia y no caben en un solo auto”, dijo, explicando por qué la tarjeta de gasolina de la Ciudad se usó en dos vehículos.

Después de una audiencia de dos días en julio sobre el uso de su tarjeta de gasolina emitida por la ciudad, la comisión de ética emitió a Hernández una carta de amonestación. El asunto no fue remitido al Ayuntamiento para ninguna otra acción.

Hernández devolvió a la ciudad $6 mil 700, la cantidad que una auditoría de la Ciudad dijo que usó en gasolina. Desde entonces, las tarjetas de gasolina emitidas por la ciudad para todos los miembros del Concejo Municipal han sido retiradas y ahora reciben un subsidio de gasolina con políticas de uso más estrictas.

Antecedentes del servicio público

Cuando era niña, Hernández dijo que nunca vivió en una casa. Creció en una vivienda pública, por lo que estaba decidida a ir a la universidad.

“No es ningún secreto que tuve una educación muy desafiante”, dijo. “Mi madre hizo todo lo posible para que volviera a la normalidad. Pero me arrestaron dos veces antes de ir a la universidad. Como si ya tuviera antecedentes penales, ya sabes, infracciones, por así decirlo, antes de cumplir 18 años”.

Esos cargos fueron por robo y peleas en la escuela cuando era adolescente. Ambos fueron desestimados por el cargo de robo después de que ella pasara por un programa de desvío de delitos menores.

Después de la secundaria fue a la Universidad de Texas en San Antonio para ser arquitecta. Se cambió a UTEP para obtener títulos en administración pública para dar forma a políticas que ayudarán a otros.

“Creo que ahora más que nunca es cuando se necesita una voz que defienda las causas, que tenga esas conversaciones difíciles y tome decisiones audaces para hacer avanzar a esta ciudad”, dijo. “Tomo las críticas como una oportunidad para realizar más investigaciones para determinar la política correcta”.