Vacunará El Paso gratis si se abren puentes

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Ante la vacunación transfronteriza que arrancó ayer para empleados de la industria maquiladora de Ciudad Juárez, el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, exhortó al Gobierno de Estados Unidos a reabrir su frontera sur y, a cambio, se comprometió a aplicar la vacuna contra Covid-19 a todas las personas que ingresen al país por su territorio.

“Si se abren –los puentes– no nos vamos a dejar vencer y, como dicen, ponernos las manos en la cintura; si se abren vamos a ser muy fuertes en asegurar que se vacune a todas las personas que crucen a este lado”, dijo Samaniego, quien además explicó que cuentan con las instalaciones necesarias para inocular a hasta 5 mil personas diarias.

Desde el 21 de marzo del 2020 Estados Unidos cerró su frontera terrestre con México como una medida para combatir la propagación de Covid-19 y con el paso del tiempo ha extendido la restricción de viajes no esenciales que, hasta el momento, está proyectado su término para el próximo 21 de julio.

“No abrirlos es una farsa porque no vamos a tratar con la situación hasta que se abran. Podemos tenerlos así tres años, pero hasta que se abran los puentes nosotros sabremos cómo enfrentar los retos”, dijo el juez Samaniego, y explicó que la peor decisión que podría tomarse es retroceder, es decir, permitir el acceso y luego bloquearlo una vez más.

Explicó que en torno a la reapertura de los puentes existe miedo ante un posible repunte de contagios por Covid-19, ya que el estado de Texas lideró en el número de incidencias a nivel nacional e incluso registró más muertes que condados con una población similar, donde el número de víctimas era apenas de una tercera parte, sin embargo, insistió en la necesidad de abrirlos.

El juez del Condado de El Paso lidera el proyecto que arrancó ayer con la meta de vacunar a 50 mil empleados de la industria maquiladora, un programa realizado a partir de una campaña de inmunización hecha en San Diego, California, de la cual se buscó asesoría para replicar la experiencia en el cruce fronterizo ubicado en el puente internacional de Tornillo-Guadalupe.

“Ya no habrá pretexto de que no hay bastantes personas vacunadas”, dijo, además señaló que siempre ha confiado en la logística de la industria maquiladora, por lo que no dudó en trabajar con ellos para inocular a su personal.

Explicó que se espera aplicar 2 mil 500 vacunas de la fórmula Johnson & Johnson –de una sola dosis– al día, hasta alcanzar las 50 mil personas programadas, para lo cual se emplean las instalaciones hechas por el jefe del Servicio de Emergencias de El Paso, Distrito 2, Roger Esparza.

El cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra, dijo que “programas como éste reflejan la verdadera solidaridad que existe en una comunidad tan binacional como la de Ciudad Juárez y El Paso y demuestra que el bienestar de un lado de la frontera se va a reflejar en el bienestar del otro lado”.

agomez@redaccion.diario.com.mx