Viven ‘en el limbo’ 20 mil paseños

Ivanna Leos / El Diario de El Paso / Después de dos intentos fallidos, activistas buscan de nuevo que las autoridades locales emitan una cédula de identidad con validez oficial

Alrededor de 20 mil residentes del Condado de El Paso se encuentran en un ‘limbo legal’. No son elegibles para solicitar una identificación oficial del Estado de Texas, lo que ha provocado dificultades para recibir servicios médicos, solicitar la apertura de una cuenta bancaria o bien, denunciar algún delito a la Policía.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), dijo que actualmente en El Paso casi 10 por ciento de la población no tiene acceso a una identificación.

“Decenas de miles de personas que no pueden identificarse con la Policía; que no pueden recoger a sus niños de la escuela, que no pueden abrir una cuenta en el banco, que son sujetos a estos negocios oscuros por cambiar un cheque”, dijo.

“Estamos hablando de un problema de integración. Casi 20 mil personas en la ciudad y en el condado no tienen acceso a una forma de identificación”, aseveró.

En busca de una solución para esta problemática, un total de 13 mil firmas han sido recabadas por miembros de BNHR, entre residentes de la comunidad de El Paso para apoyar el programa de identificación municipal –Municipal ID–, en un intento por fomentar la integración y la inclusión de todos los miembros de la comunidad.

Los miembros y los residentes se reunieron el martes para exigir igualdad e inclusión de una comunidad “única” como El Paso en donde residen personas indocumentadas, con estatus legal mixto e incluso, personas transgénero o de otras comunidades.

“Estamos aquí para pedirle a los concejales y representantes no tan sólo que apoyen una identificación municipal sino para demostrarles que la Ciudad de El Paso está lista para una identificación municipal”, dijo Betty Camargo, directora de políticas de la BNHR.

“Nuestra campaña hoy trae más de 13 mil firmas que demuestran que la ciudad está lista para apoyar y tener la identificación”, añadió.

García asegura que, en Los Ángeles, en San Francisco y en otras ciudades ya tienen estos procesos de identificación comunitaria.

“Tenemos más de 13 mil firmas para que la Ciudad las vea y tome acción y lo ponga en sus planes, en el presupuesto. Que mandate la creación de un programa de identificación y que no pase lo que ocurrió en el 2017 cuando el alcalde Dee Margo rompió el empate de la identificación tomando una postura política que no le ayudaba a la comunidad”, sostuvo.

En 2017, el alcalde Dee Margo emitió el voto decisivo en contra de la medida y explicó que no quería que El Paso fuera percibido como una “ciudad santuario”, el término común para una jurisdicción que no hace cumplir las leyes de inmigración estatales o federales.

El proyecto de Municipal ID fue esbozado inicialmente en 2014 por BNHR en una petición formal ante el Cabildo de El Paso. Tras el revés durante la administración municipal de Dee Margo, en febrero de este año la Corte de Comisionados del Condado volvió a tratar el tema pero no ha concretado alguna acción específica al respecto.

Elena Álvarez, una madre de 35 años y residente de El Paso, asegura que desde hace varios meses se ha visto imposibilitada de comprar los medicamentos controlados que sus hijos requieren debido a la falta de una identificación.

“Mis niños necesitan esos medicamentos todos los días. Pero cada vez que voy se me niegan porque ya cambiaron las leyes y me dicen que para podérmelos entregar tengo que darles una identificación válida del Estado de Texas”.

“No soy la única. Somos muchas personas que están en la misma situación o por diferentes motivos. Para recoger a nuestros hijos en las escuelas o cuando nos para la Policía, identificarnos con ellos. Entonces la necesitamos para todo, es indispensable.

Por su parte, otra residente que pidió no ser identificada, asegura que ha sido víctima de violencia en varias ocasiones, sin embargo, el miedo de ser deportada le ha impedido acudir con la Policía a reportar su situación.

“Te tienes que aguantar porque es la denuncia o que te deporten. En mi caso no puedo pedir un servicio médico o no puedo ir a la Policía porque caigo en el riesgo de que me regresen”, añadió.