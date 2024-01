Vuelven a la normalidad vuelos en El Paso

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Viajeros esperan su avión

Debido a que gran parte del territorio estadounidense se encuentra bajo temperaturas congelantes desde hace varios días, incluyendo algunas ciudades de Texas, personas que compraron sus boletos de viaje en las diferentes líneas aéreas, establecidas en el Aeropuerto Internacional de El Paso, se mostraron inquietos ante posibles retrasos.

Lo anterior luego de que algunas aerolíneas se vieron obligadas a retrasar o cancelar vuelos tanto de salida como de llegada de la terminal aérea el lunes durante todo el día a consecuencia de la nieve, el frío y los fuertes vientos que afectan a la costa Este del país.

“Me la he pasado viendo mi celular para verificar que mi vuelo sigue vigente y por suerte no ha sufrido cambios”, dijo visiblemente emocionada Carolina, mientras registraba su vuelo junto con su esposo con destino a New York.

Manifestó que desde que adquirió los boletos tuvo intranquilidad de que su vuelo tuviera algún contratiempo debido al mal clima. “Tengo entendido que esta nevando y que la temperatura esta por debajo de los 20 grados Fahrenheit”, expresó.

De acuerdo a las autoridades del aeropuerto local cientos de personas que pretendían viajar por el Aeropuerto Internacional de El Paso se vieron afectados por condiciones climáticas severas en todo el país. “Muchos tuvieron que regresar a sus casas u hoteles porque sus vuelos no estaban listos o fueron cancelados”, dijo personal del aeropuerto.

Se informó que los viajeros que volaban a El Paso desde la costa Oeste sufrieron retrasos en sus vuelos mientras esperaban a pasajeros que venían desde la región Este de los Estados Unidos.

Durante un recorrido realizado por El Diario de El Paso en las instalaciones de la terminal aérea se observó normalidad en las actividades.

Los monitores informativos no reflejaron alteraciones en los horarios de vuelo tanto de llegada como de salida a las ciudades de Dallas, Austin, Houston, Denver, Atlanta y Phoenix. Las líneas aéreas no tuvieron contratiempos al menos ayer martes.

“Yo voy a Miami, Florida, y todo indica que mi vuelo no sufrirá alteraciones”, dijo Hilda, originaria de Medellín, Colombia, quien pretende radicar en aquella entidad.

La parte este del estado enfrentó temperaturas frías durante todo el lunes causando inconvenientes a los viajeros. Aeropuertos de Dallas y Houston cancelaron algunos vuelos, afectando a cientos de paseños que regresaban después del feriado de Martin Luther King.

Personas que decidieron pasar el día festivo en la frontera también se vieron afectados en sus vuelos al pretender regresar a sus ciudades de origen.

Según información gubernamental alrededor de 150 millones de estadounidenses estaban bajo una advertencia o aviso de sensación térmica por frío y viento peligrosos, lo que mantiene en la incertidumbre a los futuros viajeros.

Según el Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, las masas de aire ártico se extienden en diferentes direcciones por diversos estados del norte, sur y este y oeste,

Se dijo que el domingo por la mañana se registraron temperaturas tan bajas como -20 grados Fahrenheit (-6.7 grados Celsius) a -40 °F en el norte y noreste de Montana. Saco, Montana, bajó a -51 °F (menos 26 °C). Las temperaturas bajo cero alcanzaron zonas tan al sur como Kansas, Missouri, Illinois y partes de Indiana.

Los vientos helados se mantuvieron en gran parte de los Estados Unidos el lunes, prometiendo las temperaturas más frías jamás registradas retrasando a los viajeros que pretendían tomar sus vuelos o viajar por carretera.

Aunque a nivel local las temperaturas han sido generosas, el impacto del mal clima que se presenta en el interior del país podría provocar mayores contratiempos a los paseños.

Las recomendaciones de las autoridades aeroportuarias a las personas que tienen planeado viaje, es consultar con su aerolínea la hora de salida o llegada de vuelos, así como tomar más tiempo del acostumbrado para llegar a sus terminales debido a las condiciones adversas del clima, informaron las autoridades del aeropuerto local.