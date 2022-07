'Ya no soporto este calorón, y siento que me ahogo'

The New York Times / Temperaturas cada vez más extremas

El Paso.- El calor excesivo que se registra en la región ha provocado serios trastornos en las actividades y estados de salud de los paseños. Autoridades emitieron una serie de recomendaciones para poder lidiar con la ola de calor, producida por los inclementes rayos del sol.

Este martes se rompió un récord histórico –desde 1887, cuando comenzó a registrarse la temperatura en El Paso– al alcanzar los 107 grados Fahrenheit (41.7 centígrados), superando la cifra más alta –de 105 grados, 40.6 Celsius– en 1980.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) las temperaturas se mantendrán en los tres dígitos en los próximos días, por lo que la alerta de las autoridades se mantendrá vigente hasta el próximo sábado 23 de julio.

“Un peligroso calor seguirá impactando gran parte de la central y noreste de Estados Unidos”, fue el mensaje emitido por el Servicio Meteorológico Nacional tras enfatizar que las temperaturas por encima del promedio están haciendo que las condiciones sean aún más propensas a causar enfermedades relacionadas con el calor.

Se informó que el segundo día más caluroso en lo que va del año llegó a El Paso este miércoles con 106 grados (41.11 centígrados), un nuevo récord para el 19 de julio. El récord anterior era de 105 en 1980. Sin embargo, se espera más calor para este jueves con un máximo de 104 (40 Celsius).

Se dijo que una fuerte cresta de nivel superior que ha dominado el patrón del clima en los últimos días continúa situada sobre el suroeste y se pronostica que se extenderá hacia el este para el viernes.

De acuerdo con los especialistas, las áreas con mayor riesgo de calor peligroso se ubicarán en el suroeste, la Gran Cuenca, el centro y el centro-sur de Estados Unidos, la costa del Atlántico medio y el noreste.

“Máximos en estos lugares se acercarán o superarán los 100 grados, con humedad al este de Las Montañas Rocosas hacen que se sienta potencialmente más cerca de los 110 grados (43.3 centígrados) durante las últimas horas de la tarde, informó el NWS a través de su página oficial de Internet.

“Ya no soporto este calorón, y siento que me ahogo”, dijo la señora Guadalupe Rendón, habitante del sector de Montana Vista, quien afirmó que su aire evaporativo no se da abasto para enfriar su casa.

Ella, al igual que el resto de los residentes, ha tenido que ir a pasar la tarde con su hija debido a que su casa se asemeja a un ‘horno’ al no conservar el frío que emite el sistema de enfriamiento.

“Por las noches sí es soportable porque además prendo los abanicos y así hay veces que hasta tengo frío”, comentó el ama de casa, quien junto con su esposo, José, enfrenta la temporada de calor.

Manifestó que lo ideal sería tener un sistema de refrigeración, pero el alto costo haría que se saliera del presupuesto, además del que le representaría la energía eléctrica. “Ni modo, tendremos que aguantar y soportar el calor”, agregó.

El calor sigue siendo la principal noticia meteorológica de cara a la segunda mitad de la semana, con más de 100 millones de ciudadanos actualmente ubicados dentro de las advertencias y avisos de calor excesivo emitidos a mediados del presente mes.

Se informó que el calor abrasador durante el día combinado con temperaturas cálidas durante la noche pueden provocar condiciones particularmente peligrosas para cualquiera que pase mucho tiempo al aire libre o sin aire acondicionado.

“A los residentes que habitan dentro de un calor excesivo se les recomienda seguir las medidas de seguridad, sobre todo a las personas que puedan ser más vulnerable a las enfermedades relacionadas con el calor”.

Por fortuna los chubascos que cayeron en algunas zonas de la ciudad bajaron rápidamente esos máximos en los 90 superiores a medida que las tormentas azotan. Se espera que las temperaturas desciendan un poco mañana, aunque se prevé un día caluroso al pronosticarse 103 grados (39.4 centígrados), con posibilidades de más lluvias.

Dentro de esta ola de calor, se dijo que la temperatura en el aeropuerto de El Paso llegó a 108 grados (42.2 Celsius), la más alta del año hasta ahora. El récord anterior era de 104 grados.

Dentro de las medidas de seguridad del calor que deben adoptarse a donde quiera que vaya son: mantenerse hidratado y tomar descansos bajo la sombra tan a menudo como sea posible, sobre todo en lugares de trabajo.

Al aire libre limite las actividades extenuantes, busque sombra y manténgase hidratado. En interiores revise a las personas de la tercera edad, enfermos y aquellos que no cuenten con aire acondicionado.

Otra de las recomendaciones es nunca dejar a los niños ni mascotas desatendidas en los vehículos. “Las muertes relacionadas con el calor son evitables. Protéjase usted y a los demás de los impactos de las olas de calor”, puntualizan las autoridades.

