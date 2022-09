9 cosas que necesitas saber sobre Netflix pero tienes miedo de preguntar

Netflix acumula un aproximado de 290 millones de clientes en todo el mundo, con lo que se ha convertido en la plataforma de streaming más importante y con mayor presencia.

No obstante, algunos países tienen restricciones de contenido, así que hoy compartiremos algunos trucos que no sabías para disfrutar mejor de todo el contenido, como por ejemplo usar una VPN de prueba gratis.

Trucos que no sabías hasta ahora de Netflix

Desde que Netflix llegó a todo el mundo cambió totalmente la forma en la que se veía la televisión. Ahora la interacción es similar a la de una red social que produce una experiencia y cambia constantemente.

Se busca un contenido que se pueda ver en el momento y que se adapte a los gustos del consumidor.

Para que aproveches aún más todo el contenido, te dejamos 9 cosas que quizás aún no sabías sobre ello:

1. Aprovechar los tag/etiquetas

Los usuarios tienen un total de 75.000 categorías que están clasificadas en etiquetas. Los internautas que buscan ingresar a todo este contenido, suelen usar los tag que están dentro de las mismas películas y series en su panel de información en el lado derecho inferior.

Una vez dentro, aparecerá un catálogo de opciones totalmente nuevo al visto en la sección de Home, o categorías generales adaptadas a esa etiqueta o temática.

2. Ajusta los intereses para mejorar el algoritmo de Netflix

Netflix, al igual que las redes sociales, posee un algoritmo que solo muestra contenido de interés a sus clientes con el fin de mejorar la experiencia. Este se nutre de lo que decida ver la persona; por ejemplo: si se ha visto varios K-Dramas, será este tipo de contenido el que mostrará.

No obstante, una forma de educarlo es que a las películas que no sean de agrado, presionar sobre los 3 puntos en la zona derecha del cuadro donde aparece el film y hacer clic en el botón “No me interesa”.

También existen otras opciones como “No quiero seguir viéndolo” o “Quiero ver otro contenido”.

3. Se puede acceder a más contenido usando una VPN

Netflix segmenta el contenido que muestra de acuerdo a las tendencias de la zona geográfica donde se abra la cuenta, por ejemplo si el usuario está en Venezuela, es muy probable que muestre el TOP de dicho país.

Usar una VPN de prueba ayuda a disfrazar la dirección IP. Al elegir otro país de conexión, el contenido cambiará por completo. Incluso, internautas de países como Rusia, Tailandia e Indonesia, donde existen restricciones estrictas con el internet, utilizan servidores VPN de prueba para acceder a la plataforma.

Probar una VPN de prueba gratis es una forma perfecta, para disfrutar de sus beneficios. Solo hay que instalar el servidor en el ordenador, como por ejemplo el de NordVpn con prueba gratis, ajustar la IP del país que se quiere conectar y comenzar a usar el servicio.

4. Encontrar las categorías escondidas

Netflix tiene varias categorías ocultas que dependen mucho de la dirección IP con la que se esté abriendo la cuenta. Para encontrar los subgéneros sigue los siguientes pasos para obtener la información:

En la URL colocar: http://www.netflix.com/browse/genre/XXX Las últimas 3 X son reemplazadas por un código de 3 números que puedes encontrar en varias páginas de aficionados. Finalmente, haz clic. 5. Cambiar la apariencia de los subtítulos

Muchos usuarios han reiterado que la apariencia de los subtítulos es un poco engorrosa, ya que al aparecer un cuadro de toma, claro, las letras no se leen muy bien. No obstante, Netflix tiene una opción que permite la personalización del color y la letra de los subtítulos.

6. Bloquear la pantalla para evitar toques accidentales

En el año 2020, Netflix implementó una función muy aclamada por la comunidad: el bloqueo de pantalla para evitar accidentes al tocar el dispositivo. La función se activa una vez el usuario toca la pantalla y pincha el candado ubicado en una de la esquina de la preview.

Para desactivarlo es el mismo paso, solo que sucederá el efecto contrario.

7. Controlar la plataforma solo con el teclado

Si se está viendo una película o serie desde el ordenador, no necesariamente se tiene que usar el ratón, se pueden usar cualquiera de los siguientes comandos:

○Barra de espacio = Pausa o Reproducir.

○F = Iniciar Pantalla Completa

○Esc = Salir de Pantalla Completa

○Mayus + Flecha Izquierda = Rebobinar

○Mayus + Flecha Derecha = Adelantarse

8. Elimina accesos que no has sido tú

Una forma efectiva de saber quién ha estado ingresando a tu cuenta de Netflix sin tu autorización, es siguiendo esta ruta:

Tu Cuenta > Actividad > Accesos Recientes a la Cuenta

Así se llega al registro de conexiones donde saldrán otros datos como actividad, ubicación y horas de conexión. En un apartado, el propietario de la cuenta podrá cerrar sesión en todos los acceso y cambiar la contraseña.

9. Ver otras películas en las recomendaciones similares

Las recomendaciones similares son otro de los trucos para ver más contenido en Netflix, esta selección se puede encontrar al deslizar en el Home o entrando a un film y deslizando al final.

Esperamos que estas acciones que hasta ahora no sabías comiences a aplicarlas y disfrutes mucho más del contenido de Netflix.