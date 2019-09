Atacan el cambio climático en el mar; reforestan corales

Ciudad de México.- Una reforestación en el fondo marino, mediante un programa pionero de restauración de arrecifes en Quintana Roo, tiene como meta la siembra de 265 mil corales para el año 2022.

Un proyecto presentado por México como un caso de éxito en la Cumbre de Acción Climática de la ONU, y que representa una esperanza para la supervivencia del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo más grande del mundo, sólo después de Australia, que tiene un daño estimado en al menos 50% de su extensión.

Lo que hacemos es criar de varias maneras corales pequeños en acuarios en nuestras instalaciones de Puerto Morelos, y cuando crecen los vamos a colocar en su ambiente natural; vamos donde la cobertura de coral está disminuida por alguna enfermedad y entonces ahí plantamos los pequeños corales”, explicó Pablo Arenas, director general del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca).

El pasado fin de semana, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) anunció el cierre temporal y parcial del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, debido a las afectaciones causadas por el fenómeno conocido como “blanqueamiento del coral”, ligado al cambio climático.

La suspensión de las actividades acuáticas y recreativas a partir del 7 de octubre será en los arrecifes más emblemáticos: Colombia, El Cielo y Palancar.

El blanqueamiento del coral se debe al aumento en la temperatura del mar y la acidificación de los océanos por la absorción del dióxido de carbono (CO2), que lleva a la muerte a estos organismos, luego de que salen expulsadas las microalgas (zooxantelas), que necesitan para obtener 90% de su energía, como son las moléculas orgánicas y el oxígeno.

Arenas detalló que el Inapesca reproduce 13 especies de coral por medio de dos técnicas: criopreservación, que consiste en recolectar fragmentos o ramitas de coral sanos para crecerlos en el laboratorio, y biotecnología, que es la mezcla de gametos en el acuario para obtener variedades fortalecidas.

En los acuarios se hace la recombinación genética con la ayuda de bolsas, para simular lo que ocurre en la naturaleza, nada más que en el mar hay una dispersión muy grande de gametos por las corrientes, y aquí en el laboratorio los mantenemos confinados, entonces hay un intercambio más acelerado”.

Alfredo Arellano, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, informó que los corales plantados con cemento especial, que tienen una tasa de supervivencias superior a 90%, son los que se conocen como constructores arrecifales, que hacen crecer el hábitat, para que después sea colonizado por otras especies.

Indicó que las colonias se siembran sobre sustrato marino, estructuras artificiales o esqueletos de coral muerto.

Hasta el momento se ha trabajado en los parques marinos de Puerto Morelos, Isla Mujeres y Cancún, y se espera incidir en otras zonas como Cozumel, Tulum y Playa del Carmen”, adelantó.

El biólogo recordó que los arrecifes coralinos son ecosistemas de alto valor ecológico, económico y social.

No exagero al decir que si los arrecifes de coral no existieran, no tendríamos la arena que ha hecho famosos a destinos como Cancún, Riviera Maya, Tulum, todo el Caribe Mexicano, porque gracias a la disolución del carbonato de calcio que producen los arrecifes es que se generan estas blancas arenas que dan fama a nuestros destinos turísticos”, comentó.

El director general del Inapesca agregó que los corales forman “oasis submarinos” de alta productividad para la pesca comercial, albergan una gran biodiversidad de especies y brindan valiosos servicios ambientales, al ser una barrera natural contra huracanes y la captura de bióxido de carbono.

Son una suerte de selva tropical en el mar, tienen ese grado de diversidad y de productividad, comparable a alguna selva tropical como en el Amazonas o en Chiapas, en nuestro país”, subrayó.

El programa de restauración, que cerrará el año con cerca de 50 mil corales plantados, cuesta casi cinco mdp al año, y es impulsado por Inapesca, gobierno de Quintana Roo, Conanp, UNAM y ONG.

ADVIERTEN DE CRECIDA DE MARES

Los océanos y las partes congeladas del planeta están bajo una fuerte presión por el cambio climático, lo cual amenaza a mil 350 millones de personas, 18% de los humanos, advierte un nuevo reporte del grupo de científicos convocados por la ONU para la formulación de políticas públicas.

El Informe Especial sobre el Océano y la Criosfera del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), alerta sobre un aumento en el nivel del mar que es irreversible, además del incremento en su temperatura y acidez, así como la disminución en los niveles de oxígeno en el agua, que ocasiona la reducción en poblaciones de peces en muchas regiones y la muerte de arrecifes de coral.

-Ernesto Méndez

MEXICANOS DESDEÑAN EL TEMA AMBIENTAL

En medio del revuelo generado por la activista Greta Thunberg, un estudio reveló que a ocho de cada 10 mexicanos les interesa poco el medio ambiente.

El estudio global Who Cares, Who Does?, elaborado por la consultora Kantar, expuso que 78% de mexicanos tienen poco o nulo interés por el ambiente; es decir, son “ecodesinteresados”, y sólo 5% son “ecoactivos”, lo que significa que en su día consideran alguna actividad para no afectar al planeta; 3% son “ecocreyentes”, que saben la importancia de cuidar el ambiente, pero hacen poco por él. Finalmente, 14% de mexicanos son “ecoconsiderados”, pues tienen conocimiento de la situación, pero por economía o practicidad no adquieren productos amigables con el ambiente.

Los datos contrastan con el promedio mundial, que llega a 30% de familias interesadas en el ambiente.