¡Bienvenidos al Año del Tigre de Agua!

Reforma Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- De acuerdo con el calendario chino, a partir del 1 de febrero nos despedimos del Año del Buey de Metal y le damos la bienvenida al Año del Tigre de Agua, un ciclo que se distinguirá por la fuerza y valentía.

El Año Nuevo Chino o la Fiesta de Primavera es una festividad que recibe un nuevo periodo lunar, y como dicta la tradición oriental, se elige a un animal que representará los siguientes meses y ciclos lunares.

El 2022 será el Año del Tigre de Agua, el cual, según la mitología china, simboliza el fin de los males, pues este felino es conocido como la mayor de las bestias de aquel país y generalmente se usa para ahuyentar la mala suerte.

Su belleza y poder han convertido a esta especie en una fuente de inspiración para la industria de la moda, creando diferentes colecciones inspiradas en su magia y fortaleza.

Alessandro Michele, director creativo de Gucci, se distingue por tener una afición a este enigmático animal, utilizándolo como motivo en muchas de sus colecciones.

Para unirse a esta celebración diseñó una cápsula completa para damas y caballeros. La firma reinterpretó algunos de sus archivos de los años 60 y los transformó en propuestas "ready to wear" ideales para el día a día, destacando estampados que combinan su icónico monograma GG y coloridos fondos florales.

¡VIVE AL ESTILO SALVAJE!

Por otra parte, Kenzo lanzó "The Year of The Tiger", una colección que incluye sudaderas, cazadoras, "bomber jackets", playeras, camisas, faldas y accesorios como "bucket hats", gorras, bolsos tipo "clutch", mochilas, llaveros y fundas para celular.

La firma de raíces japonesas se caracteriza por su logo de tigre, el cual representa a la naturaleza como fuente de inspiración de la marca, razón por la cual se unió con WWF (World Wild Life) para duplicar esfuerzos para proteger a los tigres salvajes.

Esta alianza también busca mejorar la huella ecológica de la moda, mejorando sus cadenas de suministro de algodón con procesos sustentables y amigables con el medio ambiente.

Firmas como Louis Vuitton, Michael Kors, Giambattista Valli, Stella McCartney y Dolce & Gabbana también han convertido la piel de este felino en parte fundamental de sus propuestas de temporada, posicionando a este 'print' como protagonista de la sensualidad, la determinación y la elegancia.