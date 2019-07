"Cada día te amo más": mujer se enamora de su secuestrador tras 47 días en cautiverio

Colombia.- Una mujer que duró secuestrada 47 días, se enamoró de su captor en Bucaramanga, Colombia.

Según publicó Noticias Caracol, los hechos ocurrieron el 28 de mayo, cuando Mayerli Santos fue secuestrada por un hombre apodado el ‘Richard’, quien pedía 5 millones de dólares para liberarla.

Luego de tres días, autoridades pudieron rescatar a Mayerli. Al indagar en la vivienda donde se encontraban hallaron cartas de amor que la mujer le hizo a su secuestrador.

"Amor (Richard), nunca imaginé que de estas lágrimas surgiera un amor tan grande y especial como este. Aunque la forma en la que nos conocimos no fue la más apropiada, le doy gracias a Dios por todo esto…Cada día te amo más”, decía una nota de la mujer de 37 años.





Cuando se entrevistó a la mujer ante las cámaras dijo: “Doy gracias a la persona que me cuidó y que era quien me tenía en cautiverio (…) no puedo decir nunca que me maltrataron, jamás puedo decir que fueron violentos".

La policía consideró que las manifestaciones de afecto de la mujer hacia su victimario obedecen a un presunto caso de síndrome de Estocolmo, que se presenta cuando una persona en condición de vulnerabilidad desarrolla sentimientos de cariño hacia su captor.

Autoridades descartaron que se tratara de un autosecuestro, pues el sujeto tendría vínculos con la guerrilla del ELN, según una investigación desde 2003.





Fuente: www.elimparcial.com