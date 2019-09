¿Conoces las diferencias entre miopía y astigmatismo?

De acuerdo con un estudio un estudio publicado por The National Eye Institute, cuando no se atiende a tiempo un problemas de la vista, éste puede avanzar rápidamente. Por eso, tan indispensable es tanto atenderse ante cualquier síntoma, así como usar los anteojos o lentes de contacto constantemente.





Qué es la miopía?

Se experimenta cuando la curvatura de la córnea es muy pronunciada, por lo que los rayos de luz entran y forman la imagen delante de la retina, esto provoca una visión borrosa en objetos lejanos.

A veces es complicado de detectar, pues ¿cómo saber hasta qué distancia se considera ‘normal’ ver borroso?

Precisamente por eso, yo me tardé en acudir con el especialista. Me parecía normal ver un poco borrosos los objetos si estaban a una distancia lejana; pero no fue así.

Regularmente se presenta desde la infancia y la adolescencia.

Es más complicado detectar la miopía, pues si de cerca vemos bien los objetos, no creemos poder tener algún problema de la vista, pero es muy importante identificar hasta qué punto debemos de ver algo borroso.





¿Qué es el astigmatismo?

También se relaciona con una curvatura irregular de la córnea.

Las imágenes siempre se ven borrosas, y nada tiene que ver con la distancia; pues el lugar de enfoque se encuentra tanto delante como detrás de la retina.

Se puede detectar con mayor facilidad cuando leemos, ya que podemos saltar algunas oraciones o también, intercambiar letras a escribir.

Se puede presentar a cualquier edad, incluso después de la miopía.





Signos de que podrías tener problemas de visión:

-Fatiga ocular

-Dolor de cabeza

-Entrecerrar los ojos

-Tensión ocular

-Tirar las cosas

-No alcanzar las cosas

-Visión doble

-Visón borrosa

-Sensibilidad a la luz





¿Cómo se corrigen los problemas de la vista?

Como primera opción están los lentes de armazón o anteojos, que son muy efectivos ya que también puede ser bifocales, es decir, con dos graduaciones al mismo tiempo.

Como segunda opción están los lentes de contacto, los cuales son una excelente opción si no quieres lucir los de armazón, además, si los usas correctamente pueden impedir que la graduación avance. Existen lentes de contacto blandos o duros, todo va a depender de lo que necesite cada paciente.

La otra opción, es la cirugía de láser, que mediante ella, te olvidarás de usar lentes prácticamente para siempre, o por lo menos por varios años. Pero para saber si eres o no candidato, debes practicarte ciertos estudios antes.

Por lo tanto, ahora que sabes las diferencias entre miopía y astigmatismo, podrás saber qué es lo que le sucede a tu vista.





