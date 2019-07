Conquista Peña a Ruiz con flores

Ciudad de México.- El ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, le regaló ramos de rosas rojas y rosadas a su novia Tania Ruiz, quien compartió el momento en su cuenta de Instagram.

Al salir de un restaurante en España, el ex Mandatario compró todas las rosas que una mujer llevaba para venderlas, de acuerdo con la revista ¡Hola!.

"Es el novio más caballeroso de los que he tenido", declaró la modelo Tania Ruiz a la revista.

Anteriormente, la pareja ha sido vista en diferentes eventos, uno de ellos en una Primera Comunión, donde Peña Nieto bailó una canción de los Ángeles Azules con quien fuera la novia de Alfredo Castillo y posteriormente con Tania Ruiz.

El video del baile se hizo viral y usuarios criticaron al ex Presidente, por lo que Ruiz salió en su defensa con un mensaje para la "gente tóxica".

"Así como hay gente tóxica, hay gente medicinal que apenas llega a tu vida y sientes cómo te curan el alma", apareció escrito en una historia de su cuenta de Instagram.