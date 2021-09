Consejos para cuidar las instalaciones de gas

Si bien es muy común que se deje este aspecto al personal técnico que se llame en un momento dado, en realidad hay muchas cosas que pueden hacer las personas para mantenerlas en buen estado. De hecho, se puede decir que es deber de la gente conservarlas adecuadamente, puesto que un técnico no va a estar todos los días vigilando que se le dé un uso adecuado. El personal autorizado solo realiza una visita de vez en cuando, siempre que lo llamen, pero mientras tanto el dueño de la propiedad (o la persona que lo rente), debería tomar en cuenta recomendaciones como las que se plantean a continuación. Para empezar es bueno que el lugar donde esté instalado el aparato de calefacción, termo de agua o cualquier otro dispositivo que trabaje con gas, se encuentre ventilado adecuadamente. Bien sea que haya una ventana abierta cercana, o que se ubique en un lugar abierto, la ventilación es un elemento fundamental, a la hora de colocar aparatos a gas. La razón es que si se concentra mucho gas en un solo lugar, con el tiempo se puede acumular y causar una explosión que no solo perjudique a la casa o el departamento, sino también a las personas que vivan allí.

¿Qué medidas se pueden tomar al respecto?

Si el aparato que se esté utilizando se encuentra en mal estado, no es buena idea configurarlo para que funcione al máximo de su capacidad, porque podría estar haciendo un esfuerzo muy grande, que termine afectando su funcionamiento interno. Retomando el tema de los artefactos a gas, no se debe desestimar cualquier daño que tenga el dispositivo. Así parezca que funciona bien, no se vea ningún desperfecto o cumpla con su función en cierta forma, puede que tenga ruidos que desemboquen en una falla más grave. La cual podría implicar un mayor esfuerzo y gasto para solventarla, así que lo mejor es atenderla con prontitud y no escatimar al momento de solucionarla. Por otra parte, es recomendable no intentar hacer arreglos por cuenta propia, sino que el técnico especialista en este tipo de instalaciones se encargue de eso; además de revisar que cuente con la capacitación adecuada.

¿Cómo se relacionan las instalaciones a gas con algunas ciencias?