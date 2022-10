Consejos para mejorar tu inglés corporativo

Mejorar el inglés corporativo es algo esencial para muchas empresas, especialmente aquellas que trabajan con clientes o socios internacionales. Es por ello por lo que los cursos de inglés para empresa se han hecho clave para enseñar inglés para empresa s a todos los empleados.

Sin embargo, muchas veces es necesario ir más allá para mejorar. A pesar de que los cursos suelen ser bastante buenos, en muchos casos hay que ampliar el conocimiento. Si quieres mejorar tu inglés corporativo y el de tus empleados, en este artículo te daremos algunos buenos consejos.

¿Cómo mejorar el inglés corporativo?

Entre los consejos más comunes que puedes poner en práctica para mejorar tu inglés corporativo podemos mencionar los siguientes.

1. El diccionario será tu mejor aliado

Contar con un diccionario es algo muy importante, ya que no solo te va a sacar de cualquier duda que tengas, sino que mejorará tu léxico . Es por ello por lo que contar con un buen diccionario es algo sumamente importante a la hora de estar aprendiendo inglés corporativo.

2. Siempre repasa las reglas gramaticales

Las reglas gramaticales son muy importantes a la hora de aprender no solo inglés corporativo, sino cualquier otro idioma. Es por ello por lo que repasar esto siempre que puedas va a mejorar considerablemente tu nivel de inglés.

Tan solo tendrás que practicar unos pocos minutos al día y vas a notar resultados bastante pronto. Así que, esto es algo que no debes olvidar durante todo el tiempo que estés aprendiendo y practicando este idioma.

3. Ve series o películas en inglés

Toda práctica del inglés es buena y es por ello por lo que ver películas y series puede llegar a ser muy positivo. Esto mejorará tu oído y vas a poder entender mejor lo que otras personas dicen. Además, te ayudará en la pronunciación, ya que sabrás exactamente cómo se pronuncia una palabra.

Lo ideal es que empieces con series o películas sencillas, una buena opción son las de niños. Esto debido a que suelen hablar de una forma mucho más pausada. A medida que vayas entendiendo mejor, puedes pasar a tus series o películas favoritas.

4. Ten un listado de “palabras difíciles”

Es común que al practicar inglés te encuentres con algunas palabras que pueden llegar a resultar bastante difícil. La mejor forma para aprenderlas es hacer un listado con ellas y repasarlas siempre que puedas. De esta manera, vas a conseguir aprenderlas de una forma más sencilla.

La repetición suele ser la clave a la hora de practicar cualquier lenguaje y el inglés corporativo necesita bastante.

5. Escucha música

La música es una de esas cosas que muchos aman y esto puede llegar a representar una muy buena oportunidad para aprender inglés. Se aplica lo mismo que en las series y películas, ya que, a medida que escuches las canciones, estarás mejorando tu capacidad de entender.

Esto también puede aplicarse a otros contenidos como los podcasts. Incluso, hay podcast en los que puedes aprender idiomas de una forma sencilla, solo con escuchar.

6. Practica conversaciones

Practicar conversaciones en inglés puede que no resulte tan sencillo como otros métodos. Si no conoces a nadie que hable inglés, puede resultar algo difícil. Sin embargo, en un entorno laboral en el que hay otros empleados aprendiendo inglés corporativo, esto no va a ser un gran problema.

Intenta practicar junto a otros compañeros que estén dispuestos a hacerlo. Esta es una forma muy efectiva en la que mejorarás tu pronunciación y tu oído. Además, te ayudará a que pierdas ese miedo que muchas personas tienen a la hora de entablar una conversación.

7. Perseverancia

A pesar de que aprender inglés corporativo pueda parecer difícil, lo más importante es que no te rindas. Deberás ser perseverante y practicar todo lo que puedas. Esta es una oportunidad muy buena que deberás aprovechar y lo mejor es que te ayudará en tu carrera y en tu vida.

Así que, en el caso de que se te dificulte aprender inglés corporativo, lo más importante es no rendirse. Adicionalmente, puedes poner en práctica el resto de los consejos de los que hemos hablado. Más temprano que tarde, tu nivel va a mejorar y te darás cuenta de que si has podido lograrlo.