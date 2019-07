Construyen estatua de Melania en su ciudad natal

Londres- Décadas después de que Melania Trump abandonó las colinas de Eslovenia y se convirtió en la primera dama de los Estados Unidos, una estatua de madera de tamaño natural de ella apareció en las orillas de un río cerca de su ciudad natal.

Gran parte de la figura, desde los hombros hasta la punta de los dedos, está pintada de azul polvo, en un reflejo del vestido de cachemira y los guantes que usó para la inauguración de su esposo en 2017.

Un brazo se levanta como en una ola a Sevnica, su ciudad natal, a unas cinco millas río arriba. Levantándose de un tronco de árbol con hiedra, el monumento se extiende a nueve pies de altura, elevándose sobre los visitantes.

Pero aquellos que han visto la estatua, encargados por un artista estadounidense, le dieron críticas decididamente mixtas cuando se inauguró el viernes pasado. Eso es porque se parece poco a la primera dama. Parece como si alguien hubiera tomado una sierra de cadena en su cara y pasara las cuchillas por la nariz, los ojos y la boca para despojarlos de sus rasgos más finos.

Resulta que eso es literalmente cierto.

La estatua de madera fue hecha de un árbol con una motosierra por un artista folclórico local, Ales Zupevc, conocido como Max. El artista estadounidense, Brad Downey, quien estuvo en Berlín desde hace casi dos décadas y le han pedido provocativas obras públicas y bromas, le había pedido que creara la estatua como parte de una exposición del Sr. Downey en la capital eslovena. Ljubljana

Otros pensaron que podría, de hecho, ser una broma. Un folleto de la exposición en Ljubljana solo planteó más preguntas. "Quizás simplemente estamos tratando vigorosamente de dar sentido a las cosas que podrían ser solo una broma", dijo. "¿Quién sabe? ¿Brad Downey, tal vez?

En una entrevista el sábado, el Sr. Downey dijo que la estatua no era una broma, y que había resultado exactamente como él quería. Dijo sobre el Sr. Zupevc: "Max no estaba haciendo una broma. No es una broma para él ".

Todo el proyecto fue una investigación artística de la Sra. Trump a través de su región de origen, dijo Downey, y él quería una persona local que siguiera la tradición popular en su trabajo y no fuera un artista académico.

Visitó el hospital donde nació la señora Trump y buscó en los registros a alguien que nació allí casi al mismo tiempo pero cuya vida había tomado una trayectoria diferente. Y encontró a su artista en el Sr. Zupevc, una capa de tubería que talla en su tiempo libre.