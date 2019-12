Consumir chiles reduce el riesgo de mortalidad en un 23%, según nuevo estudio

Un nuevo estudio encontró que consumir chiles de manera regular puede reducir el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

La investigación examinó a 22,811 ciudadanos de la región de Molise, en Italia, que participaron en el estudio.

Durante un período de seguimiento que duró ocho años, los científicos descubrieron que en las personas que consumieron chiles cuatro veces por semana:

Tenían un riesgo 23% menor de muerte por cualquier causa.

Así como una probabilidad 34% menor de morir por enfermedades cardiovasculares.

Según el estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, el riesgo de morir de un ataque cardíaco se redujo en un 40%.

Marialaura Bonaccio, epidemióloga de Neuromed en Pozzilli, Italia, dijo: “Un hecho interesante es que la protección contra el riesgo de mortalidad era independiente del tipo de dieta que la gente seguía”.

“Alguien puede seguir una dieta mediterránea saludable, otra persona puede comer de manera menos saludable, pero para todos ellos el chile tiene un efecto protector”.

Imagen: Pixabay

Licia Iacoviello es directora del departamento de epidemiología de la Universita dell’Insubria de Varese, expresó para CNN:

“A lo largo de los siglos, se han asociado propiedades beneficiosas de todo tipo de consumo de chiles principalmente sobre la base de anécdotas o tradiciones, si no de magia.

“Es importante ahora que la investigación lo aborde de manera seria, proporcionando rigor y evidencia científica.

«Y ahora, como ya se observó en China y en los Estados Unidos, sabemos que las diversas plantas de las especies de pimiento, aunque se consumen de diferentes maneras en todo el mundo, pueden ejercer una acción protectora hacia nuestra salud».

Finalmente, el equipo tiene planes para comprender los mecanismos bioquímicos que contribuyen a hacer del chile un ingrediente beneficioso para nuestra salud.





Consumir chiles divide opiniones

Duane Mellor, dietista y profesora principal de la Aston Medical School en el Reino Unido, dijo que el documento, aunque interesante, no muestra un vínculo causal entre los beneficios para la salud y el consumo de chile.

«Son personas plausibles las que usan los chiles, ya que los datos sugieren que también usaron más hierbas y especias, y como tales probablemente comerían más alimentos frescos, incluidas las verduras», dijo.

Asimismo, un investigador de nutrición en Quadram Institute Bioscience en Inglaterra, dijo:

«Aunque los chiles pueden ser una adición sabrosa no se identificó ningún mecanismo para el efecto protector».

Además agregó: «Este tipo de relación sugiere que los chiles pueden ser solo un marcador de algún otro factor dietético o de estilo de vida que no se ha tenido en cuenta, pero, para ser justos, este tipo de incertidumbre generalmente está presente en los estudios epidemiológicos».





