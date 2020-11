¿Cuál es la postura de López Obrador ante la regulación de Casinos?.

En una extensa conferencia de prensa el presidente actual Andrés Manuel López Obrador recalcó el notable interés de limpiar el país y no aperturar sitios de juego locales bajo ninguna circunstancia.

Dentro de la conferencia de prensa agregó, “vamos a limpiar todo el gobierno” también expresó que agradece que estén denunciando, ya que la secretaría de gobernación puede tomar cartas en el asunto y abrir un caso de investigación el cual de resultar cierta esta afirmación se “revocarán permisos”.

La nueva legislación ha dejado en claro que no tienen ningún interés en abrir o otorgar más permisos a casinos físicos, en parte es por la percepción que se tiene relacionada con el manejo de los sitios en juegos de azar.

La 4º Transformación y el Nuevo Gobierno en materia de regulación en sitios de juego.

Si bien, el nuevo gobierno mexicano titulado bajo la 4º transformación se profesa bajo un título de “nuevo orden y limpieza” ha generado un disgusto para la industria del juego. Debido a que no hay un panorama claro sobre lo que se pretende hacer precisamente para “poner orden” en materia de regulación.

Tal parece que no es una prioridad por el momento para la gestión de Andrés Manuel López Obrador, no obstante la generación de ingresos por juegos de azar aumenta año tras año lo cual genera una pérdida en flujo de dinero que bien puede ser aprovechada para reforzar y mejorar varios sectores de la industria del país.

Esto en su mayoría en casinos que operan en México desde afuera y que por no haber una normativa clara, siguen aprovechando ese vacío legal, la pregunta es realmente no es una prioridad para el nuevo gobierno mexicano o simplemente prefieren ignorarlo al final “lo que no se ve, no existe”.

¿Por qué si es prioridad la regulación de sitios de juego?

Sí, bien lo hemos mencionado anteriormente optar por tener una regulación y una normativa clara de transparencia y solidez, impulsará a crear más empleos, agregar contribuciones pérdidas por sitios de juego sostenidas en versión online y por lo tanto una inversión mayor en el sistema nacional.

Por si esto fuera poco, dar claridad en materia legal a todo lo relacionado con juegos de suerte y casino. Evita precisamente un beneficio único para ciertas “élites de poder” que es incluso una de las bases con las que profesa el presidente actual acabar con los nichos de poder y corrupción.

Otro punto relevante es que al tener bases concretas en regulación permitirá una apertura más clara e incluso hasta una buena imagen del país hacia el exterior al querer formar parte de una comunidad regulada como es el caso de Colombia y otros países en vías de regulación.

De cualquier forma habiendo tantos miles de sitios de casino online en México es importante acceder a información de primera mano y apoyar la regulación en materia jurídica, esto requiere precisamente de reformas legislativas y aprobadas e inspeccionadas por las instancias correspondientes de Juegos y Sorteos trabajando en conjunto a otras dependencias como la AIEJA.

Es vital e importante que se deje de lado las creencias anteriores y se dé paso a la nueva tecnología en sitios de juego que ya es una realidad. México requiere ir avanzando en el proceso tecnológico y esto incluye integrar al sector del juego, donde al final el país acabará ganando más a través de la recaudación de impuestos.