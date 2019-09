Los viernes 13 han sido considerados días de mala suerte desde muchos siglos atrás, incluso hoy en día muchas personas optan por no hacer planes este día, no viajar, no hacer inversiones, e incluso no ir a trabajar.

Existen diversos mitos y creencias que envuelven esta fecha, desde su origen hasta las repercusiones que se cree tiene hoy en día. Aquí te presentamos 13 curiosidades de los viernes 13 para aclarar tus dudas:

1.-Orígenes bíblicos

Para muchos, el origen de dicha creencia tiene sus raíces en las cuestiones bíblicas, ya que Jesús fue sacrificado un día viernes, y fueron 13 los invitados en la última cena.

También en las creencias escandinavas y las creencias históricas folclóricas de Noruega el número 13 es el número siniestro que simboliza el Apocalipsis.

2.-Libro oficial: Viernes, el XIII

En 1907, el corredor de la bolsa estadounidense, Thomas Lawson, publicó el libro Viernes, el XIII, que cuenta una oscura historia de Wall Street, donde el protagoniza planea una venganza contra sus compañeros, la cual llevará a cabo en un viernes 13.

Este fue la inspiración de la película Friday The 13th de Sean S Cunningham, junto a todas las películas que la siguieron.

3.-No a las habitaciones con este número

Debido a que el miedo hacia la mala suerte es real, muchos hospitales y hoteles han optado por no tener una habitación número trece, incluso otros han evitado el piso entero.

También las aerolíneas han evitado la línea y asiento 13, además de que estos son unos de los principales afectados debido a las pérdidas monetarias, ya que muchas personas cancelan o evitan volar en viernes 13.

4.-El miedo es real y tiene nombre propio

Hablando en el punto anterior respecto a que el miedo a la mala suerte es real, este es reconocido bajo el nombre de triscaideicafobia o paraskevidekatriaphobia, que viene de dos palabras griegas: triskaideka, lo que significa 13, y la fobia, lo que significa miedo.

5.-El culpable de los viernes 13 es el domingo

Para ser más específicos, el domingo primero de cualquier mes, ya que si comienza por este día, el día 13 será viernes.

6.-También es de buena suerte

Para las antiguas culturas paganas, el trece era su número de buena suerte; además también correspondía al número de lunas llenas en el año.

En Italia el día viernes 13 sigue siendo considerado día de buena suerte, en cambio, el día que representa la mala suerte en este lugar es el viernes 17.

7.-La caída de Tenochtitlán





Cuauhtémoc, el último emperador azteca, fue capturado el viernes 13 de agosto de 1521, lo que marcó la caída de Tenochtitlán y el comienzo de la Nueva España.

8.-Si el número 12 es el número perfecto, el 13 ¿qué es?

Debido a que el 12 es llamado “número perfecto” el 13 se considera “número de la muerte”. Sin embargo, la interpretación que se le da dependerá de la cultura que la adopte.

Por ejemplo, los antiguos egipcios tenían la creencia de que cada ser humano vivían 13 vidas, de las cuales 12 de ellas se vivían en el mundo terrenal, mientras que la número 13 correspondía a la vida del más allá.

9.- Viernes 13 en el 2012

Este fue un año especialmente peculiar para los viernes 13, debido a que estuvo plasmado de ellos mientras transcurría un año con terminación doce; y es que hubo tres viernes 13 en el año, con 13 semanas de diferencia entre cada una de ellas.

10.-Cerrar ciclos puede esperar

Otra creencia popular es que cortar el cabello o las uñas en este día atraerá la mala suerte el resto del año.

11.- Nadie se salva





Si a ti o a alguno de tus conocidos le aterra los viernes 13, no creas que estás solo en esto, ya que es conocido que Napoleón le tenía fobia a esta fecha.

12.-Día de malos augurios





El viernes 13 de octubre de 1307, durante la edad media, el rey Felipe IV de Francia ordenó, con apoyo de la iglesia, matar a los templarios en la hoguera, luego de ser arrestados por la Santa Inquisición de París, evento que eventualmente se asoció como día de malos augurios y mala suerte.

13.-El club de los 13

Este club se inauguró formalmente en viernes 13 de enero de 1882,este escalofriante grupo se dedicaba a desafiar todas las creencias que existen respecto a esta fecha.

Se juntaban el 13 de cada mes a romper espejos, derramar sal sin control y llegaban a sus lugares pasando por debajo de muchas escaleras, todo esto generaba la suposición de que morirían pronto, por lo que se dedicaban a hacer informes anuales donde detallaba cuántos habían muerto al año siguiente luego de asistir a la tertulia.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx