Decálogo para personas que viven con diabetes

La diabetes es una enfermedad que si no se controla a tiempo puede traer graves complicaciones para la salud de las personas. Es importante destacar que esta condición puede prevenirse o demorar su aparición cuando se lleva un estilo de vida saludable; sin embargo, cuando la enfermedad ya existe es necesario tomar las siguientes medidas para evitar sus complicaciones.



MSD presenta el decálogo de recomendaciones para ayudar a controlar la enfermedad y evitar complicaciones en las personas que viven con diabetes:



1. Comerás sano todos los días. Contrario a lo que muchos creen, con diabetes puedes comer tus alimentos preferidos, pero debes consumirlos en porciones pequeñas o con menos frecuencia. La clave en la diabetes es comer una variedad de alimentos saludables de todos los grupos, en las cantidades establecidas en tu plan de alimentación. Este plan debe ser acordado con tu médico o un nutriólogo.



2. No dejarás de hacer ejercicio. Realizar actividad física es la mitad de la batalla contra las complicaciones derivadas de la enfermedad. Una vez que inicies, te darás cuenta que no es tan duro como para no seguir adelante, te sentirás mejor y tendrás más energía con el tiempo. Tu plan de actividad física debe ser siempre individualizado a tu edad, condición física y estado de salud en general; esta individualización la debe realizar tu médico o un activador físico especializado.



3. Santificarás tu cuerpo. Tener sobrepeso aumenta tu riesgo de tener enfermedades del corazón y derrames cerebrales. También puede aumentar el riesgo de presión alta, colesterol poco saludable y glucosa alta. Bajar de peso podrá ayudarte a prevenir estos problemas y controlarlos. Adelgazar puede tener mucho impacto positivo en tu salud.



4. Revisarás tu glucosa en la sangre. Medirte la glucosa en la sangre es la principal forma que tienes de asegurarte para mantener en control la diabetes. Es muy importante anotar los resultados para que tu médico pueda conocer claramente cómo el cuerpo está respondiendo a tu plan de cuidado de la diabetes.



5. Seguirás los consejos médicos. Existen formas distintas de tratar la diabetes y controlar la glucemia, como la dieta sana, la actividad física, tomar los medicamentos recetados, controlar la tensión sanguínea y evitar el tabaco. Las personas que viven con diabetes pueden vivir bien si siguen un plan de tratamiento desarrollado junto con un profesional de la salud.



6. Te informarás y conocerás más sobre la diabetes. Todo diagnóstico requiere aprender algo nuevo. Tu primer paso, y el más importante es informarte. Puedes preguntarle a tu médico dónde obtener más información, lo que puede incluir libros, comunidades en Internet, grupos de apoyo y sitios de asociaciones de diabetes.



7. Evitarás la hipoglucemia. La hipoglucemia se caracteriza por niveles bajos de glucosa en la sangre (anormales), usualmente menos de 70 mg/dl. La mejor manera conocida para prevenir la hipoglucemia es el buen control de la diabetes. Si sospecha de estar experimentando un caso de hipoglucemia, revise sus niveles de glucosa para tener la certeza, consulta y comenta con tu médico para tratarla de inmediato.



8. Revisarás tus ojos. Las personas con diabetes tienen un riesgo más alto de problemas en los ojos que puedan resultar en ceguera comparado con las personas que no tienen diabetes. Con exámenes regulares y y el control adecuado de la glucosa puedes evitar que los problemas se vuelvan serios.



9. Cuidarás tus pies. Las personas con diabetes pueden tener diferentes problemas en los pies que generalmente se producen cuando hay daño a los nervios, lo que se denomina neuropatía, que resulta en la pérdida de sensación en los pies. La mala circulación y cambios en la forma de los pies o dedos también pueden causar problemas e incrementar el riesgo de amputación.



10. No dejarás tu tratamiento. En México sólo alrededor del 25% de la población diagnosticada con diabetes mantiene un control adecuado del azúcar en su sangre. Por lo que cerca del 75% está en riesgo alto y muy alto de padecer complicaciones. Recuerda que la diabetes es una enfermedad que, si no se controla, puede tener consecuencias graves en la salud. Sin embargo, con el tratamiento adecuado y los cambios de estilo de vida recomendados, las personas que viven con diabetes pueden prevenir o retrasar la aparición de complicaciones y tener calidad de vida.