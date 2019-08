En Chivas no ven mal la pasión del ‘Pollo’

Ciudad de México.- Luego de la efusividad que le puso Antonio Briseño para festejar una barrida en el duelo ante Puebla, Jesús Sánchez señaló que no ve mal este tipo de celebraciones.

"Cada quien tiene su forma de vivir el partido y el futbol. Pollo es una persona muy efusiva tanto en los entrenamientos y en el partido. Yo no lo veo a mal, cada uno tiene su manera de expresarse, él lo hace así y no lo veo a mal. Yo lo trato de hacer de otra forma, pero no siento que algo para hacer tanto embrollo”, mencionó.

VAN POR LA COPA

Asimismo, dejó claro que van por el título de la Copa MX, a pesar de estar en problemas del descenso. Este miércoles recibirán a Santos.

“Chivas tiene que jugar por todo, a pesar de la situación en la que estamos, siempre tiene que disputar todos los torneos que estén a su alcance y ahora en Copa no tiene que ser la excepción”, dijo.

El sonorense enfatizó que está a la disposición de jugar en la posición que lo coloque Tomás Boy.