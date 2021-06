Ignorar pornografía es no enseñar bien la educación sexual

Peggy Orenstein The New York Times

Los padres de familia usualmente dicen que tratan de tener pláticas sobre sexo con sus hijos adolescentes, pero ellos se tapan los oídos o salen corriendo de la habitación.

Sin embargo, a finales del mes pasado, esos papeles se revirtieron: después de un taller para estudiantes del penúltimo año de preparatoria en la Escuela de Gramática y Preparatoria Columbia, que promueve el pensamiento crítico acerca de la pornografía en línea, fueron los padres de familia los que salieron huyendo.

Algunos utilizaron los medios de comunicación --- como The New York Post, Fox News, The Federalista y otros medios de comunicación que piensan parecido --- para acusar a la escuela de adoctrinar a los niños.

Aunque desconozco el contenido preciso de esa plática, lo que puedo decir es esto: el rehusarse a hablar acerca de una manera explícita del tema sexual, que es más accesible para los menores que en cualquier otro momento de la historia, no hará que eso desaparezca.

En el 2008 --- básicamente en la Era del Pleistoceno en términos de internet --- un estudio encontró que más del 90 por ciento de los jóvenes y cerca de dos terceras partes de las chicas habían visto pornografía en línea antes de cumplir 18 años, ya sea intencional o involuntariamente.

Los padres tienden a subestimar el consumo de contenido explícito de sus hijos. Sin embargo, los adolescentes ven significativamente más pornografía que sus padres cuando tenían esa edad.

Un estudio muy representativo que fue dado a conocer este año detectó que los jóvenes de 18 a 24 años, citaron la pornografía como una fuente de “la información más útil sobre cómo tener sexo” --- que supera el hablar con sus padres acerca de ese tema.