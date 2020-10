La animación que muestra la increíble velocidad de la luz en el Sistema Solar

Si creías que entendías todo sobre la velocidad de la luz y cuán rápido viaja en el Sistema Solar, espera a ver esta animación

Las magnitudes que rigen el Universo son tan grandes que resulta imposible entenderlas a cabalidad desde la dimensión humana.

El caso de la luz es el mejor ejemplo para ejemplificar lo anterior: a pesar de que somos una especie que evolucionó en gran medida gracias al Sol y el calor que brinda a la Tierra, no somos conscientes de la velocidad a la que viaja la luz, pues no existe referencia en alguna en la vida cotidiana que nos acerque siquiera a notar la diferencia entre un sitio iluminado y otro al que aún no han llegado los fotones.

Algo similar ocurre cuando escuchamos de magnitudes como el año luz, un cálculo que nos suena insalvable, pero del que no tenemos certeza.

Foto: NASA

La única forma para comprender los 300 mil kilómetros que recorre la luz en un segundo es abandonar las proporciones humanas y tomar como ejemplo el Sistema Solar, nuestro vecindario cósmico y las enormes distancias que nos separan de los demás astros.

En un intento de explicar la velocidad de la luz en términos sencillos, James O’Donoghue, científico planetario de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA) y divulgador de la ciencia, compartió una serie de animaciones creadas por él que muestran cuánto tarda la luz emitida desde la Tierra en llegar a la Luna, al Sol, a Marte o a los confines del Sistema Solar.

En un primer video, O’Donoghue simuló los 3 minutos que tarda la luz en recorrer la distancia de Marte a la Tierra en su punto más cercano:

«La velocidad de la luz en tiempo real desde la Tierra hasta Marte cuando están en su punto más cercano. El tiempo de viaje de la luz suele ser de 3 a 22 minutos (¡los planetas se mueven!)», escribió en Twitter.

James también compartió un video donde muestra cómo la luz puede dar 7.5 vueltas completas a la Tierra en solo un segundo, pero cuando se trata de llegar a la Luna, el tiempo que lleva recorrer los 384 mil 400 kilómetros que nos separan es de 1.2 segundos:

El científico también mostró en tiempo real cuánto le lleva a la luz del Sol llegar a nuestro planeta, aproximadamente 8 minutos con 17 segundos. Y en un ejemplo extremo, compartió un video que muestra en tiempo real las 5 horas con 28 segundos que le lleva a la luz recorrer la distancia entre el Sol y Plutón:

Fuente: www.muyinteresante.com.mx