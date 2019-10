La cámara de museo que ayudó a una visitante a descubrir que tenía cáncer

Una turista realizó una visita a una atracción turística en Edimburgo, Escocia, que resultó "transformadora": le ayudó a descubrir que tenía cáncer.

Bal Gill, de 41 años, asistió a Camera Obscura and World of Illusions con su familia en mayo. Cuando entró en una sala con cámaras térmicas, notó que su seno izquierdo aparecía en las imágenes con un color diferente.

Al regresar a casa, consultó a un médico. Este le confirmó que tenía un tumor en etapa temprana. Gill se enteró así de que los oncólogos pueden utilizar estas cámaras térmicas como herramienta de diagnóstico.

La termografía es un examen no invasivo que usa una cámara especial para medir la temperatura de la piel en la superficie del seno.

A medida que las células cancerosas crecen y se multiplican muy rápidamente, el flujo sanguíneo y el metabolismo son más altos en un tumor, lo que aumenta la temperatura en esta región.

"Esta visita cambió mi vida"

Gill, subdirectora de finanzas de una universidad, dijo que cuando entró en la habitación donde hay cámaras térmicas, ella y su familia comenzaron a mover los brazos y a mirar las imágenes.

"Al hacerlo, noté un punto caliente en mi seno izquierdo. Nos pareció extraño y, al mirar a todos, vimos que otras personas no tenían algo así. Tomé una foto y continué la visita al museo".

Unos días después, cuando regresó a casa, estaba revisando sus fotografías cuando encontró la imagen. En Internet, halló varios artículos sobre cáncer de seno y cámaras térmicas.

Más tarde, fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa temprana y se sometió a dos cirugías, incluida una mastectomía. Volverá al quirófano en noviembre y se le informó que ya no necesitará quimioterapia o radioterapia.





"Solo quiero decir gracias. Sin esta cámara, nunca lo habría sabido. Sé que no es el propósito de ese lugar, pero para mí fue una visita que cambió mi vida".

Andrew Johnson, gerente general de Camera Obscura and World of Illusions, dice que el personal del museo no se había dado cuenta del potencial de esta cámara para detectar síntomas de cáncer.

"Nos conmovió mucho cuando Bal nos contactó para compartir su historia, ya que el cáncer de seno está presente en mi vida y en muchos de nuestro equipo", dijo Johnson.

"Es sorprendente cómo Bal notó la diferencia en la imagen y actuó con prontitud. Le deseamos todo lo mejor en su recuperación y esperamos conocerla a ella y a su familia en el futuro".





Fuente: www.bbc.com