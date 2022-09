Liguilla y repesca en juego en la fecha final del Apertura

Solo queda una jornada para que finalice la fase regular del Apertura MX y hay situaciones que todavía no se definen. Lo que sí es claro, tres equipos ya aseguraron su pase directo a la Liguilla por el título: América, Monterrey y Pachuca. El cuarto clasificado se decidirá entre Santos Laguna y Tigres. Mientras que otro lote peleará por los puestos de repechaje.

Esta última jornada del Apertura recién se jugará entre el 30 de septiembre y 2 de octubre pues el venidero fin de semana hay fecha FIFA. Ocurre que algunos clubes han alimentado a la selección azteca que disputará amistosos contra sus similares de Perú y Colombia. La liguilla sigue y se puede v er en WinComparator , donde los pronósticos gratuitos están disponibles día a día.

Ya están en la Liguilla

Como se sabe, los cuatro primeros del Apertura clasifican directamente a la Liguilla por el título. Tres de esos cupos ya los tienen América, Monterrey y Pachuca, que serán cabezas de serie en los cuartos de final. Pero solo ‘águilas’ y ‘rayados’ se disputan el primer puesto, tomando en cuenta que la ubicación en esta tabla será clave en caso de empate en las llaves.

América cerrará su participación visitando al Puebla, que se perfila a jugar la repesca. Mientras que Monterrey tendrá un durísimo duelo contra los ‘tuzos’, donde estará en pugna el segundo lugar. Para cerrar este lote, Santos Laguna debería quedarse con el cuarto puesto: solo necesita empatar en casa contra Mazatlán. Su rival directo, Tigres, depende de un milagro: vencer de visita al Atlético San Luis y esperar una caída de los ‘laguneros’.

¿Quiénes van a la repesca?

Los clubes que ocupaban el puesto 5 al 12 se emparejaron en cuatro repechajes a partido único. Los ganadores de cada llave pasarán a jugar la Liguilla por el título. Comencemos hablando de los ya descartados de esta opción: el colero Querétaro y -sorpresivamente- el vigente bicampeón Atlas. Ambos ya están condenados a ocupar los dos últimos lugares.

Es muy probable que Tigres termine en quinto lugar. Junto al ‘felino’, Toluca y Guadalajara, también firmaron su presencia en la repesca. Y podría decirse lo mismo de León y Cruz Azul (a la espera de los partidos pendientes). No hay mucho interés en sus cierres, salvo para definir la posición que ocupan y por ende si serán o no locales en el repechaje. En ese sentido, el Cruz Azul vs Guadalajara sería el encuentro más atractivo de la jornada final; la ‘máquina’ requiere el triunfo para escalar en la tabla y pasar al ‘grupo de los locales’.

Recordemos que este sábado 23 se jugarán dos cotejos pendientes: Necaxa vs Mazatlán y Puebla vs Pumas, los cuatro elencos con opciones de seguir en carrera. Pero tanto ‘cañoneros’ como ‘universitarios’ son los que menos esperanzas tienen. Por ello, si Necaxa y Puebla ganan dichos duelos estarían asegurando su lugar dentro de los doce primeros. Así, Atlético San Luis dependería de ganarle a Tigres; y Juárez y Tijuana deberían esperar otros resultados.