Los hombres no exageran, sus gripas sí son más fuertes

Un voto de confianza.

Lo acepto, yo soy de las que ve a la pareja tirado en la cama por una simple “gripita” y de inmediato pienso: “qué exagerado”.

Pues resulta que no es que sean dramáticos o se “estén haciendo”, de acuerdo con British Medical Journal, lo que se conoce como “La gripa del hombre” o “Man Flu”, existe. Se trata de una percepción más intensa de los síntomas de gripe moderada en los hombres.

La ciencia detrás de La gripa del hombre

A través de lo artículos “Sciencie Behind Man Flu” (La ciencia detrás de La gripa del hombre”) y “Man Flu May be Real” (La gripe del hombre podría ser real), los científicos analizaron si ese término es solo peyorativo arraigado sin base científica o si en verdad los hombres experimentan síntomas mayores.

“Se considera que los síntomas respiratorios virales masculinos son exagerados sin rigor, lo cual tiene implicaciones importantes para los hombres, incluida la insuficiente atención. Los ratones han sido aceptados por mucho tiempo como buenos modelos de fisiología humana. Varios estudios muestran que las hembras tienen respuestas inmunes más altas que los machos", se lee en uno de ellos.

En otro texto se explica:

“La Dra. Kyle Sue, profesora clínico en la Universidad Memorial de Newfoundland, Canada, se propuso determinar si los hombres experimentan síntomas peores de gripa que las mujeres y si esto tiene alguna base evolutiva. La Dr. Sue analizó estudios relevantes y encontró pruebas de que los hombres adultos tienen un mayor riesgo de ingreso hospitalario y tasas más altas de muertes asociadas a la gripe e influenza, en comparación con las muertes femeninas de los mismos grupos de edad, independientemente de si hay enfermedades subyacentes.

“También hay evidencia de que los hombres sufren más enfermedades respiratorias virales porque su sistema inmunológico es menos robusto. A pesar de la evidencia, se necesita más investigación para aclarar qué tanto influyen las condiciones ambientales y si afecta la respuesta inmune, las cantidades virales, los síntomas y el tiempo de recuperación”

La Dr concluye que el concepto “La gripe del hombre” es potencialmente injusto: “Los hombres no están exagerando los síntomas. Tienen respuestas inmunes más débiles a los virus respiratorios, lo que lleva a una mayor morbilidad y mortalidad que la observada en mujeres”, escribe.

Sin embargo, añade que hay un beneficio evolutivo para su sistema inmunitario menos robusto, pues eso ha permitido que los hombres inviertan su energía en otros procesos biológicos como el crecimiento, las características sexuales secundarias y la reproducción. Pero eso no es todo, el debilitamiento durante la enfermedad también responde a un proceso evolutivo:

"Acostarse en el sofá, no levantarse de la cama, necesitar asistencia con las actividades de la vida diaria son comportamientos evolutivos. El debilitamiento durante la enfermedad protegió a los hombres de los depredadores", dice Sue.





¿Es broma?

Al final la doctora recomienda que seamos menos críticas e instalemos espacios amigables para los hombres, con televisión gigante y sillón reclinable. Esto último da la pista a muchos de que, quizá, la investigación fue publicada como una broma. Además de que menciona como referencia bibliográfica a MedLine, sitio de salud “light” que para la comunidad médica no es apto para ser referencia con rigor científico.

¿Qué será? Preguntemos a los señores.