Murió el pintor mexicano Arturo Rivera

Reforma

Ciudad de México.- El pintor y escultor mexicano Arturo Rivera falleció a los 75 años la madrugada de este jueves.

"Lamentamos el sensible deceso del reconocido artista Arturo Rivera, quien deja un trascendente legado en la plástica del País. Expuso en @mbellasartes y ganó el Primer Premio en la II Bienal de Beijing, China", informó el INBA en Twitter.

Nacido en 1945 en la Ciudad de México, y egresado de la Academia de San Carlos, el artista fraguó una obra provocadora e inquietante, con una contínua exploración de la profundidad interior.

"Lo más difícil es encontrar tu lenguaje, porque encontrar tu lenguaje es ser original. Ser original no es ponerte a pensar qué no se ha hecho para hacerlo. Original es buscar en tu interior, es introspección meterte a tu origen. Si tu origen sale, ya no te pareces a nadie", comentó el creador a REFORMA en 2018, en el marco de Autofagia, muestra retrospectiva con la que celebró cuatro décadas de trayectoria pictórica.

"Creo que soy un pintor poeta", había dicho un par de años antes a este diario, confesando ser de naturaleza depresiva, culpógeno, poco sociable y alguien con quien es difícil convivir. Aunque eso no le impidió casarse en seis ocasiones.

De 1976 a 1979 vivió en Nueva York, y después, hasta 1981, en Alemania. A su regreso al País, su quehacer artístico -que él mismo definía como puntura realista, no figurativa- no era considerado como opción estética por los artistas de la Ruptura.

Por otro lado, siempre fue bien conocida su radical crítica al arte contemporáneo.

"No acepto que alguien ponga una piedra en un piso y ésa sea su propuesta. Pero tampoco creo que le hagan daño a la pintura", opinó en 2015 en entrevista. "La pintura que no conmueve es decoración. Punto. Tiene que hacerte sentir algo".

Y en más de una ocasión aseveró que los museos del País estaban "secuestrados" por los artistas VIP -video, instalación, performance- conceptuales.

"Con profundo pesar recibo la noticia de la muerte del maestro Arturo Rivera. Su mirada fue excepcional en el campo de la pintura mexicana, con técnica rigurosa desnudó la condición humana. Admirado por su enseñanza y virtuosismo. Mi pésame a sus familiares, amigos y alumnos", tuiteó la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

"Arturo Rivera, enorme, inquietante, virtuoso pintor. En paz descanse", expresó, por su parte, la escritora y periodista Adriana Malvido.

La titular del INBA, Lucina Jiménez, quien calificó la obra de Rivera entre la de los grandes y destacó su trayectoria que cruzó fronteras y generaciones, adelantó que se hará, en su momento, un homenaje al artista.