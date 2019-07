Nace bebé luego de trasplante de útero de donante fallecida

Estados Unidos.- El hospital Cleveland Clinic hizo público el extraño caso médico de una madre que da a luz después de haberle sido trasplantado el útero de una donante fallecida.

Esta es la primera ocasión que un equipo médico lo logra en Estados Unidos.

Este es un caso extremadamente raro. El bebé fue entregado "en caul", lo que significa que el saco amniótico permaneció intacto después del parto.

En el video se escucha la felicidad de los doctores cuando se produce este nacimiento que sin duda causará admiración en el mundo de la ciencia.

La misma clínica emitió un comunicado en el que informa que una niña nacida el mes pasado en la Cleveland Clinic ha hecho historia: fue la primera en América del Norte que tuvo una madre que recibió un trasplante de útero de un donante fallecido.

Probablemente esté familiarizado con la idea de un trasplante de hígado, pero el trasplante uterino es un campo en rápida evolución, dijo la especialista en medicina materno-fetal, Uma Perni, MD, quien formó parte del equipo de atención de la madre.





"Es importante recordar que esto todavía es investigación, pero es emocionante ver cuáles son las opciones para las mujeres en el futuro", dice ella.





MUJERES CON INFERTILIDAD POR FACTOR UTERINO

Las mujeres que tienen IFU no tienen un útero o se les extrajo el útero, por lo que no pueden tener bebés. El estudio está realizando pruebas al recibir un trasplante de útero de un donante fallecido que puede permitir que las mujeres queden embarazadas (a través de la fertilización in vitro) y que puedan llevar a cabo el proceso y dar a luz a un bebé.





El trasplante de un útero es un procedimiento complejo que requiere la supresión de la respuesta de su sistema inmunológico", dice Andreas Tzakis, MD especialista en trasplantes. "A través de esta investigación, nuestro objetivo es hacer que estos eventos extraordinarios sean a futuro casos ordinarios".





La generosidad de una persona que murió permitió que el sueño de nuestro paciente se hiciera realidad y que naciera un nuevo bebé.