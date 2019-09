Nadie me ha felicitado: creador del logo de México 86'

Tras convertirse en el ganador al logotipo más bonito en la historia de los Mundiales en la votación hecha por FIFA, el nombre del autor de dicho emblema había permanecido en el anonimato.

No obstante, ESPN dio con el diseñador de la imagen, Rubén Santiago Hernández, que en entrevista reconoció que no ha recibido ningún tipo de felicitación por su logro.

"Hasta ahora nadie se había comunicado conmigo o felicitado, leí en algunas notas que el autor era desconocido, pero me sorprendía que nadie revisara sus archivos para ver que yo fui el que lo hizo y ganó un concurso para diseñar el logo de México 86”, manifestó.

Actualmente Hernández vive en Estados Unidos, donde realizó sus estudios.

Cuando salió la convocatoria para crear el logo de la Copa del Mundo de 1986, llevada a cabo en nuestro país, el ya se encontraba fuera de México, pero sus hermanos le hicieron llegar la invitación, propuesta que le interesó, por lo que envió sus opciones y terminó ganando el concurso.

“Cuando me llegó la convocatoria me quedaron cuatro semanas para entregar los diseños y yo tenía un trabajo de tiempo completo en Estados Unidos, entonces por la noche me ponía a diseñar, a quemar pestaña. Hice varios bosquejos y terminé por mandar cuatro logos diferentes, en ese tiempo no se hacía nada en computadora, todo era mano”, recordó.

Rubén señaló que recibió un premio de aproximadamente entre 10 mil y 15 mil pesos, y boletos para los juegos de la Copa del Mundo. Aunque solamente pudo asistir a la inauguración, mencionó que el resto de los pases los disfrutaron sus hermanos.

Finalmente, comentó que de ahí en adelante, nadie se comunicó con él.

"Creo que, si me hubiera quedado a vivir en México, ese reconocimiento me hubiera hecho muy famoso", opinó.





Fuente: www.elimparcial.com