Para ser feliz en el 2024, deje de exagerar en todo

Nueva York.- Cada Año Nuevo, prometemos transformar nuestros cuerpos, mejorar nuestras trayectorias profesionales, organizar nuestros hogares y desarrollar nuevos pasatiempos.

A primera vista, luchar por más suena bastante bien, pero también tiene un lado oscuro al que debemos resistirnos.

Como neurosicóloga, gran parte de mi trabajo se centra en cómo responden las personas al estrés. A menudo me encuentro ayudando a la gente a comprender los efectos de los comportamientos contraproducentes que llamo "Los demasiados". Es una lista conocida: trabajar demasiado, lograr demasiado, pensar demasiado, explicar demasiado, dar demasiado, comprometerse demasiado y ser demasiado complaciente.

Nos volcamos en "Los demasiados" para crearnos seguridad sicológica. Son una forma de regular el sistema nervioso. Cuando sientes ansiedad, estrés, frustración o incertidumbre es porque se han activado las redes de amenazas en tu cerebro, o sea que tienes miedo. Para restablecer el equilibrio, adoptas conductas compensatorias diseñadas para aliviar ese miedo. Puedes pensar, por ejemplo, que trabajas demasiado para que tu jefe no se moleste contigo, pero la explicación más profunda es que trabajas demasiado para aliviar el estrés que sientes ante esa perspectiva.

Sin embargo, los mismos "demasiados" frecuentemente se convierten en una fuente primaria de peligro sicológico en nuestras vidas. En mi trabajo con personas de altos logros, a menudo coinciden en que todo su exceso de desempeño los hace sentir mal, pero insisten en que deben seguir exagerando para mantenerse seguros o, como ellos dicen, para seguir siendo "relevantes" o mantenerse "en la cima".

Independientemente de la semántica, la neurobiología subyacente es la misma: exagerar es una forma de autoprotección. El problema es que se vuelve malo para nosotros.

La creencia popular es que "esforzarse por ser los mejores" es una forma de resiliencia que nos hace más productivos, pero investigaciones recientes sugieren lo contrario. Un metanálisis del 2018 de 25 mil personas, realizado por Dana Harari y sus colegas y publicado en el Journal of Applied Psychology, no encontró relación entre el desempeño real y el perfeccionismo típico de los que buscan siempre destacar. En otras palabras, esforzarse constantemente por tener el mejor desempeño no te convierte en la persona con mejor desempeño, pero sí conlleva altas facturas en términos de salud física y mental.

Un estudio del 2017 realizado por un equipo de investigadores chinos encontró que el perfeccionismo estaba relacionado con una mayor ansiedad y depresión.

Veamos otro ejemplo: pensar demasiado. Si pensar demasiado funcionara, nos permitiría resolver más problemas en nuestras vidas, pero las investigaciones también muestran que ocurre lo contrario. Pensar demasiado está relacionado con una peor toma de decisiones, mayores problemas interpersonales y más angustia. El objetivo de pensar en nuestros problemas es reducirlos, no exacerbarlos.

Para romper el control de "Los demasiados" este año, te recomiendo tres estrategias sencillas que te ayudarán a dejar de exagerar en tu vida:

Impón un nuevo límite y anticipa incomodidad

Para dejar de exagerar, planea que temporalmente surgirán algunos sentimientos de angustia al comportarte de manera más equilibrada. Por ejemplo, si decides dejar de consultar el correo electrónico después de las 19:00 horas, tu cerebro hará sonar una alarma después de las 19:00 horas: ¿Y si hay un mensaje importante que no has abierto? ¿Y si tu jefe se enoja contigo? Si respondes al impulso, reforzarás el mismísimo comportamiento que estás tratando de cambiar.

Alternativamente, si te comprometes con tu nuevo límite, tu cerebro se acostumbrará relativamente rápido. Una de las formas más efectivas de superar el miedo es mediante la habituación, lo que simplemente significa exponerse repetidamente a algo que inicialmente te asusta, pero una vez que tu cerebro ha experimentado exposiciones repetidas aprende que esa cosa no es peligrosa.

Reconoce la diferencia entre peligro y desagrado

A medida que empieces a crear estos nuevos límites, puede haber consecuencias reales. Por ejemplo, si dejas de ser demasiado complaciente con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo, es posible que se sientan frustrados contigo. Es natural que eso cause desagrado, pero eso no significa que sea peligroso. Las investigaciones muestran que la gente sobrestima las consecuencias negativas de sus decisiones.

Lo que sí te hará daño es evitar crónicamente los sentimientos negativos que puedan generar tus decisiones. Evitar y negar consumen enormes cantidades de energía sicológica y a menudo cambian nuestras vidas para mal. Tomemos como ejemplo el trastorno de estrés postraumático: si alguien quedó traumatizado en un convoy militar, el dolor del trastorno de estrés postraumático a menudo aparece más tarde, cuando, por ejemplo, siente que tiene que evitar actividades comunes y corrientes como manejar por calles suburbanas. La gente evita estas cosas no porque las actividades sean peligrosas, sino porque creen que sus sentimientos lo son.

Aunque el trastorno de estrés postraumático es un ejemplo extremo, una lógica similar se aplica a nuestra vida cotidiana. Aunque podamos pensar que afrontar nuestros sentimientos es peligroso, es todo lo contrario, encontramos alivio cuando somos capaces de distinguir el peligro real del simple desagrado.

Podrías ser la persona más peligrosa en tu propia vida

En mi trabajo, éste es el concepto que produce los cambios más profundos en las personas. A menudo, funcionamos excesivamente porque sentimos que el "otro" no está seguro, que otra persona nos rechazará, nos hará daño o nos decepcionará. Cuando intentas repetidamente restaurar tu sensación de seguridad sicológica a través de otras personas, mediante su validación, permiso o estado de ánimo, es posible que te sientas mejor temporalmente, pero en última instancia desestabilizas tu propia sensación de seguridad. Te has convencido de que lo que necesitas para regular tu sistema nervioso no es tu propia autoridad interior sino el permiso de otra persona.

Como resultado, tú no estás en control de cuánto trabajas, das o haces; alguien más lo está. Ésta es una fórmula eterna para exagerar. En lugar de ello, debemos reconocer que el determinante más poderoso de nuestra propia seguridad no es nadie más que nosotros mismos.

Gran parte del cambio de hábitos para el año nuevo se basa en la creencia popular de que es necesario hacer más para ser mejor. Y sí, el crecimiento es deseable, pero a menudo decimos que buscamos crecimiento cuando la verdad es que estamos huyendo del miedo. Cuando prestamos más atención sobre cómo impulsa nuestro cerebro a nuestro comportamiento, tenemos la oportunidad de construir lo que todos realmente buscamos: una sensación perdurable de seguridad interior.

Julia DiGangi es neurosicóloga y fundadora de NeuroHealth Partners. Es autora de "Energy Rising: The Neuroscience of Leading with Emotional Power", publicado por Harvard Business Review Press