Plaga de saltamontes que invade Las Vegas se ve desde el espacio

Los millones y millones de saltamontes que han invadido en los últimos días Las Vegas (EE.UU.) no solo han dejado perplejos a los turistas y residentes locales; también han sido motivo de asombro entre la comunidad científica, ya que los inmensos enjambres que forman estos insectos han sido captados desde el espacio.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Las Vegas publicó el pasado fin de semana una imagen de su radar meteorológico, señalando que su sistema estaba detectando en la zona ecos provenientes de "objetivos biológicos" que probablemente correspondan a nubes de estos artrópodos, que se congregan principalmente alrededor de fuentes de luz, indica Informe21.

"Estos [objetos biológicos] normalmente incluyen aves, murciélagos, bichos, y muy probablemente en nuestro caso, saltamontes", escribió el NWS en Twitter.

Las precipitaciones en Nevada prácticamente duplicaron el promedio para el período de enero a junio, que este año ha sido el tercero más húmedo en la historia del estado.

Después de un invierno o primavera así, los saltamontes, que son una típica especie desértica, suelen migrar hacia el norte.

Estos insectos alados son bastante inofensivos y no representan ningún peligro. No obstante, podrían dificultad la visibilidad a los conductores. Los expertos advierten que los saltamontes se sienten atraídos por la luz ultravioleta, así que se recomienda usar las luces de baja emisión de UV o luces ámbar en vez de la luz ultravioleta para no atraerlos tanto.





Fuente: www.elimparcial.com