Por perro de servicio, iglesia corre a ciego de misa

Carolina del Sur, Estados Unidos.- Taylor Burch, un hombre legalmente ciego de 29 años, denunció a una iglesia de Carolina del Sur por no dejarlo ingresar con su perro guía, informó el medio KHBS.

Burch no puede ver de su ojo derecho y presenta dificultad en el izquierdo, por lo que suele estar acompañado de “Independence” o “Indy”.

Sin embargo, el pasado domingo le pidieron salir de la iglesia comunitaria de Lowcountry, después de que alguien se percatara de su compañero.

"Nunca me han negado el acceso y en un millón de años nunca hubiese pensado que sería una iglesia", dijo Burch.

Aunque la iglesia no tiene que cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidad y tenía un letrero en la entrada de "No animales", el hombre comprensiblemente, no pudo ver el aviso.

Dijo que la experiencia en general lo dejó humillado."Sentí que este tipo estaba bromeando", dijo Burch sobre la persona que intentó sacarlo.

El pastor de esa iglesia, Jeff Cranston, explicó que han buscado asesoría legal para encontrar una manera en que los animales de servicio puedan ingresar sin dañar la salud de las personas que utilizan el templo.

"Al no encontrar una manera legal de continuar permitiendo animales de servicio […] realizamos una política responsable en abril de 2018 restringiendo el acceso de todos los animales".

Después de la experiencia de Burch, la iglesia decidió permitir animales guías a partir del 7 de julio.

Por su parte, Burch dijo que estaba agradecido de saber que la iglesia cambió de opinión.

"Aprecio que [Lowcountry Community Church] haya levantado la prohibición de los perros de servicio. Solo espero que otras iglesias que tengan la misma política sigan su ejemplo".

Fuente: www.elimparcial.com