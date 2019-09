¿Por qué no es recomendable pedir té o café en los aviones?

Las aerolíneas ofrecen todo tipo de bebidas durante un vuelo, ya sean de cortesía o no, pero una azafata revela que nunca es recomendable pedir o aceptar té o café en un avión.



Según confiesa Jamila Hardwick a Inside Edition, sin revelar la aerolínea en la que trabaja, tiene que ver con las condiciones de limpieza.



"Lo que pasa con el café y el té es que los depósitos de agua casi nunca se limpian". De acuerdo con Inside Edition, técnicamente por ley las aerolíneas están obligadas a esterilizar sólo cuatro veces al año los contenedores de agua que se utilizan.



Respecto a otras recomendaciones, Hardwick afirma que es mejor si los pasajeros cargan con sus propias mantas. "Se lavan, pero no estamos seguros de si se lavan muy bien. Lo mismo aplica a los almohadones. Cambian la funda del almohadón, pero aun así el almohadón sucio está ahí dentro".



Señala que las mesas plegables del avión tampoco son lugares muy limpios. "¡Es repugnante! Cuando el personal de limpieza entra [en la cabina], no tienen tiempo de bajar cada mesa y limpiarla una por una", añade Hardwick, y recomienda en todo caso usar toallas para las manos para limpiar la superficie antes de comer.





Fuente: www.elimparcial.com