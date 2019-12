Proyectará Cineteca Chihuahua saga de StarWars

Chihuahua.- Previo a la presentación de la última parte de la película de la llamada Saga Skywalker de Star Wars en los cines comerciales, Cineteca Chihuahua proyectará la saga completa de largometrajes inmortalizados por el cineasta George Lucas, por lo que se invita a la comunidad fanática y público en general.

Las funciones serán dos por día a las 4:00 y 6:00 de la tarde, a partir de este miércoles 11 hasta el sábado 14 de diciembre.

La primera película de Star Wars episodio IV (una nueva esperanza) o simplemente conocida como La guerra de las galaxias en el mercado hispano marco un hito en el cine, película de culto que a dado origen una franquicia que aún después de más de 40 años de su realización sigue vigente y creativa, estas películas han sido pioneras en muchos aspectos técnicos y de efectos especiales, gracias a ellas nació el sonido THX e inicio la introducción de los efectos de computadora en el cine , con la adquisición de la Franquicia por parte de Disney inicio una nueva época de realización más abundante, aunque ha habido muchos fans a los que no les ha gustado la nueva dirección que lleva la historia no se puede negar que estas películas han pasado a formar parte de la cultura popular no solo estadounidense sino también mundial.

Se exhibe en Cineteca Chihuahua el día 11 de Diciembre a las 4 de la tarde.

La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza

Título original: Star Wars

Clasificación: A

Año: 1977

Duración: 121 min.

País: Estados Unidos

Dirección: George Lucas

Guion: George Lucas

Música: John Williams

Fotografía: Gilbert Taylor

Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Peter Cushing, David Prowse, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Kenny Baker, Phil Brown, Shelagh Fraser, Garrick Hagon, Denis Lawson, Alex McCrindle, Richard LeParmentier, Drewe Henley, Jack Purvis, Don Henderson, William Hootkins, Malcolm Tierney

Productora: Lucasfilm / 20th Century Fox

Género: Ciencia ficción. Aventuras | Aventura espacial. Película de culto. Star Wars

Grupos: Saga Star Wars

Sinopsis

La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la República en la galaxia en los tiempos ominosos del Imperio, es capturada por las Fuerzas Imperiales,

capitaneadas por el implacable Darth Vader, el sirviente más fiel del Emperador. El intrépido y joven Luke Skywalker, ayudado por Han Solo, capitán de la nave espacial "El Halcón Milenario", y los androides, R2D2 y C3PO, serán los encargados de luchar contra el enemigo e intentar rescatar a la princesa para volver a instaurar la justicia en el seno de la galaxia.

Premios

1977: 7 Oscars: dir. artística, bso, sonido, montaje, vestuario, ef. visuales, ef. de son.

1977: Globos de Oro: Mejor banda sonora original. 4 nominaciones

1977: Premios BAFTA: Mejor banda sonora y música. 6 nominaciones

1977: Sindicato de Directores (DGA): Nominada a Mejor director

1977: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a Mejor guión original - comedia

1977: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor película y banda sonora

Se exhibe en Cineteca Chihuahua el día 11 de Diciembre a las 6:30 de la tarde

La guerra de las galaxias. Episodio V: El imperio contraataca

Título original: Star Wars. Episode V: The Empire Strikes Back

Clasificación: A

Año: 1980

Duración: 124 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Irvin Kershner

Guion: Leigh Brackett, Lawrence Kasdan (Historia: George Lucas)

Música: John Williams

Fotografía: Peter Suschitzky

Reparto

Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Frank Oz, Billy Dee Williams, David Prowse, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, Jeremy Bulloch, Kenneth Colley, Bruce Boa, Julian Glover, Denis Lawson, Michael Culver, John Ratzenberger, Michael Sheard

Productora: Lucasfilm. Distribuida por 20th Century Fox

Género: Ciencia ficción. Aventuras | Aventura espacial. Secuela. Película de culto. Star Wars

Grupos: Saga Star Wars

Sinopsis

Tras un ataque sorpresa de las tropas imperiales a las bases camufladas de la alianza rebelde, Luke Skywalker, en compañía de R2D2, parte hacia el planeta Dagobah en busca de Yoda, el último maestro Jedi, para que le enseñe los secretos de la Fuerza. Mientras, Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca, y C3PO esquivan a las fuerzas imperiales y piden refugio al antiguo propietario del Halcón Milenario, Lando Calrissian, en la ciudad minera de Bespin, donde les prepara una trampa urdida por Darth Vader.

Premios

1980: 2 Oscars: Mejor sonido, efectos visuales (premio especial). 3 nominaciones

1980: Globos de Oro: Nominada Mejor banda sonora original

1980: Premios BAFTA: Mejor Música. 3 nominaciones

1980: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a Mejor guión adaptado comedia

Se exhibe en Cineteca Chihuahua el día 12 de Diciembre a las 4 de la tarde

La guerra de las galaxias. Episodio VI: El retorno del Jedi

Título original: Star Wars. Episode VI: Return of the Jedi

Clasificación: A

Año: 1983

Duración: 133 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Richard Marquand

Guion: Lawrence Kasdan, George Lucas

Música: John Williams

Fotografía: Alan Hume

Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, David Prowse, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Frank Oz, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, Sebastian Shaw, Warwick Davis, Caroline Blakiston, Dermot Crowley, Kenneth Colley, Denis Lawson, Michael Pennington

Productora: Lucasfilm. Distribuida por 20th Century Fox

Género: Ciencia ficción. Aventuras | Aventura espacial. Secuela. Película de culto. Star Wars

Grupos: Saga Star Wars

Web oficial: http://www.starwars.com

Sinopsis

Para ir a Tatooine y liberar a Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Leia deben infiltrarse en la peligrosa guarida de Jabba the Hutt, el gángster más temido de la galaxia. Una vez reunidos, el equipo recluta a tribus de Ewoks para combatir a las fuerzas imperiales en los bosques de la luna de Endor. Mientras tanto, el Emperador y Darth Vader conspiran para atraer a Luke al lado oscuro, pero el joven está decidido a reavivar el espíritu del Jedi en su padre. La guerra civil galáctica termina con un último enfrentamiento entre las fuerzas rebeldes unificadas y una segunda Estrella de la Muerte, indefensa e incompleta, en una batalla que decidirá el destino de la galaxia.

Premios

1983: Oscar: Mejores efectos visuales. 5 nominaciones

1983: Premios BAFTA: Mejores efectos especiales visuales. 4 nominaciones

Se exhibe en Cineteca Chihuahua el día 12 de Diciembre a las 6:30 de la tarde

La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma

Título original: Star Wars. Episode I: The Phantom Menace aka

Clasificación: A

Año: 1999

Duración: 130 min.

País: Estados Unidos

Dirección: George Lucas

Guion: George Lucas

Música: John Williams

Fotografía: David Tattersall

Reparto: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Samuel L. Jackson, Ian McDiarmid, Ray Park, Anthony Daniels, Kenny Baker, Pernilla August, Hugh Quarshie, Ahmed Best, Andy Secombe, Frank Oz, Terence Stamp, Keira Knightley, Oliver Ford Davies, Ralph Brown, Warwick Davis, Sofia Coppola, Dominic West, Silas Carson

Productora: Lucasfilm. Distribuida por 20th Century Fox

Género: Ciencia ficción. Aventuras | Precuela. Star Wars

Grupos: Saga Star Wars

Web oficial: http://www.starwars.com

Sinopsis

Ambientada treinta años antes que "La guerra de las galaxias" (1977), muestra la infancia de Darth Vader, el pasado de Obi-Wan Kenobi y el resurgimiento de los Sith, los caballeros Jedi dominados por el Lado Oscuro. La Federación de Comercio ha bloqueado el pequeño planeta de Naboo, gobernado por la joven Reina Amidala; se trata de un plan ideado por Sith Darth Sidious, que, manteniéndose en el anonimato, dirige a los neimoidianos, que están al mando de la Federación. El Jedi Qui-Gon Jinn y su aprendiz Obi-Wan Kenobi convencen a Amidala para que vaya a Coruscant, la capital de la República y sede del Consejo Jedi, y trate de neutralizar esta amenaza. Pero, al intentar esquivar el bloqueo, la nave real resulta averiada, viéndose así obligada la tripulación a aterrizar en el desértico y remoto planeta de Tatooine...

Premios

1999: Oscar: 3 nominaciones, a Mejor sonido, efectos visuales, efectos de sonido

1999: Premios BAFTA: 2 Nominaciones a Mejores efectos visuales y sonido

Se exhibe en Cineteca Chihuahua el día 13 de Diciembre a las 4 de la tarde

La guerra de las galaxias. Episodio II: El ataque de los clones

Título original: Star Wars. Episode II: Attack of the Clones

Clasificación: A

Año: 2002

Duración: 136 min.

País: Estados Unidos

Dirección: George Lucas

Guion: George Lucas, Jonathan Hales

Música: John Williams

Fotografía: David Tattersall

Reparto: Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman, Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson, Christopher Lee, Temuera Morrison, Pernilla August, Jimmy Smits, Anthony

Daniels, Kenny Baker, Frank Oz, Andy Secombe, Rose Byrne, Oliver Ford Davies, Jack Thompson, Joel Edgerton, Ahmed Best, Silas Carson

Productora: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd.

Género: Ciencia ficción. Aventuras | Precuela. Secuela. Star Wars

Grupos: Saga Star Wars

Web oficial: http://www.starwars.com

Sinopsis

Corren tenebrosos tiempos para la República, que continúa envuelta en luchas y sumida en el caos. Un movimiento separatista, formado por centenares de planetas y poderosas alianzas encabezadas por el misterioso conde Dooku, amenaza la galaxia. Ni siquiera los Jedi parecen capaces de conjurar el peligro. Este movimiento provoca el estallido de las guerras clones, que representa el principio del fin de la República. Para allanar el camino, los separatistas intentan asesinar a la senadora Padme Amidala. Para evitar futuros atentados, su seguridad es encomendada a dos caballeros Jedi...

Premios

2002: Oscar: Nominada a Mejores efectos visuales

Se exhibe en Cineteca Chihuahua el día 13 de Diciembre a las 6:30 de la tarde

La guerra de las galaxias. Episodio III: La venganza de los Sith

Título original: Star Wars: Episode III Revenge of the Sith aka

Clasificación: A

Año: 2005

Duración: 135 min.

País: Estados Unidos

Dirección: George Lucas

Guion: George Lucas

Música: John Williams

Fotografía: David Tattersall

Reparto: Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman, Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson, Jimmy Smits, Anthony Daniels, Kenny Baker, Frank Oz, Christopher Lee, Peter

Mayhew, Silas Carson, Keisha Castle-Hughes, Temuera Morrison, Trisha Noble, Bruce Spence, Ahmed Best, Joel Edgerton, George Lucas

Productora: Lucasfilm / 20th Century Fox

Género: Ciencia ficción. Aventuras | Aventura espacial. Precuela. Secuela. Star Wars

Grupos: Saga Star Wars

Sinopsis

Último capítulo de la trilogía de precuelas de Star Wars, en el que Anakin Skywalker definitivamente se pasa al lado oscuro. En el Episodio III aparece el General Grievous, un ser implacable mitad-alien mitad-robot, el líder del ejército separatista Droid. Los Sith son los amos del lado oscuro de la Fuerza y los enemigos de los Jedi. Fueron prácticamente exterminados por los Jedi hace mil años, pero esta orden del mal sobrevivió en la clandestinidad.

Premios

2005: Oscar: Nominada a Mejor maquillaje

2005: Saturn Awards: Mejor Película Ciencia-Ficción, Mejor BSO. 10 nominaciones

2005: Premios de la Academia Japonesa: Nominada a Mejor Película Extranjera

2005: Gremio Diseñadores de Vestuario: Nominado Vestuario en Película Fantasía

2005: Satellite Awards: Mejor Efectos Visuales, Mejor Sonido. 3 nominaciones

2005: Sociedad de Efectos Visuales: 4 nominaciones

2005: Gremio de Editores de Sonido: Nominada Mejor Edición de Sonido

Se exhibe en Cineteca Chihuahua el día 14 de Diciembre a las 4 de la tarde

Star Wars VII: El despertar de la Fuerza

Título original: Star Wars. Episode VII: The Force Awakens

Clasificación: B

Año: 2015

Duración: 135 min.

País: Estados Unidos

Dirección: J.J. Abrams

Guion: J.J. Abrams, Lawrence Kasdan, Michael Arndt (Personajes: George Lucas)

Música: John Williams

Fotografía: Daniel Mindel

Reparto: Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Adam Driver, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Peter Mayhew, Domhnall Gleeson, Max von Sydow, Gwendoline Christie, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Anthony Daniels, Mark Hamill, Greg Grunberg, Kenny Baker, Simon Pegg, Christina Chong, Miltos Yerolemou, Ken Leung, Thomas Brodie-Sangster, Harriet Walter, Iko Uwais, Yayan Ruhian, Warwick Davis, Jessica Henwick, Daniel Craig, Billie Lourd, Judah Friedlander

Productora: Lucasfilm / Bad Robot

Género: Ciencia ficción. Aventuras | Aventura espacial. Star Wars. Secuela. 3-D

Grupos: Saga Star Wars

Sinopsis

Treinta años después de la victoria de la Alianza Rebelde sobre la segunda Estrella de la Muerte (hechos narrados en el Episodio VI: El retorno del Jedi), la galaxia está todavía en guerra. Una nueva República se ha constituido, pero una siniestra organización, la Primera Orden, ha resurgido de las cenizas del Imperio Galáctico. A los héroes de antaño, que luchan ahora en la Resistencia, se suman nuevos héroes: Poe Dameron, un piloto de caza, Finn, un soldado desertor de la Primera Orden, Rey, una joven chatarrera, y BB-8, un androide rodante. Todos ellos luchan contra las fuerzas del Mal: el Capitán Phasma, de la Primera Orden, y Kylo Ren, un temible y misterioso personaje que empuña un sable de luz roja.

Premios

2015: Premios Oscar: 5 nominaciones

2015: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año

2015: Premios BAFTA: Mejores efectos especiales visuales

2015: Critics Choice Awards: Nominada a Mejor película

2015: Críticos de Florida: Nominada a Efectos Especiales, BSO, Premio Revelación

Se exhibe en Cineteca Chihuahua el día 14 de Diciembre a las 6:30 de la tarde

Star Wars VIII: Los últimos Jedi

Título original: Star Wars: The Last Jedi

Clasificación: B

Año: 2017

Duración: 150 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Rian Johnson

Guion: Rian Johnson (Personajes: George Lucas)

Música: John Williams

Fotografía: Steve Yedlin

Reparto: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson, Benicio del Toro, Laura Dern, Andy Serkis, Gwendoline Christie, Lupita Nyong'o, Anthony Daniels, Frank Oz, Warwick Davis, Veronica Ngo, Justin Theroux, Billie Lourd, Lily Cole, Navin Chowdhry, Temirlan Blaev, Sara Heller, Josiah Oniha, Joseph Gordon-Levitt

Productora: Lucasfilm / Walt Disney Studios Motion Pictures

Género: Ciencia ficción. Fantástico. Aventuras. Acción | Star Wars. Secuela. Aventura espacial

Grupos: Saga Star Wars

Web official: http://www.starwars.com/the-last-jedi/

Sinopsis

La malvada Primera Orden se ha vuelto más poderosa y tiene contra las cuerdas a la Resistencia, liderada por la General Leia Organa (Carrie Fisher). El piloto Poe Dameron (Oscar Isaac) encabeza una misión para intentar destruir un acorazado de la Primera Orden. Mientras tanto, la joven Rey (Daisy Ridley) tendrá que definir su futuro y su vocación, y el viejo jedi Luke Skywalker (Mark Hamill) revaluar el significado de su vida.

Premios

2017: Premios Oscar: Nom. mejor banda sonora, sonido, efectos sonoros y visuales

2017: Premios BAFTA: Nominada a Mejor sonido y efectos especiales visuales