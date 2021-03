¿Quiénes son los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos?

Este año se cumple el 75 aniversario de la NBA de Estados unidos, la liga de baloncesto más importante en todo el mundo y la que ha contado con los mejores jugadores de toda la historia, quienes incluso se han convertido e auténticas estrellas en Estados Unidos y fuera de sus fronteras.

Las mejores cuotas de baloncesto siempre las acaparan los partidos de esta liga, aunque hay otras ligas importantes también de este deporte como la española. Pero, ¿cuáles son los baloncestistas más famosos de todos los tiempos y que han impulsado la popularidad de esta disciplina deportiva? A continuación te contamos quiénes son esos deportistas que han triunfado en el deporte de la canasta.

Michael Jordan

Nacido en Nueva York, el 17 de febrero de 1963, hoy en día es un ex jugador de baloncesto que, hoy en día, es propietario de u equipo de la NBA, los Charlotte Hornets. En 2003 se retiró de forma definitiva jugando en los Washington Wizards, aunque también lo hizo en otras dos ocasiones anteriores (1993 y 1999). Con los Chicago Bulls ganó seis anillos. Además ha sido máximo anotador diez veces y también nombrado el mismo número de ocasiones como el mejor quintento de la NBA.

Además ostenta el récord de haber aparecido, desde el año 1983, en la prestigiosa revista deportiva Sports Illustrated en 50 ocasiones. También ha sido designado deportista del año en 1991 y mejor atleta del siglo XX por ESPN.

LeBron James

Es un jugador estadounidense de baloncesto que nació el 30 de diciembre de 1984 y que, en la actualidad, juega en Los Angeles Lakers de la NBA. Fue con 18 años cuando fue elegido en la primera posición del Draft de la NBA de 2003 por los Cleveland Cavaliers. Desde el año 2005 ha sido All-Star y siempre ha formado parte de los mejores quintetos de la liga estadounidense ya que ha sido elegido como mejor quinteto en trece ocasiones.

Conocido popularmente como "The King", "King James" y "The Chosen One", fue el líder de los Cavaliers y los llevó a sus primeras finales de la NB en el año 2007, equipo con el que disputó cuatro finales consecutivas. Además, con la Selección de baloncesto de EE.UU. ha logrado conseguir dos oros olímpicos en Pekín 2008 y Londres 2012.

Kareem Abdul-Jabbar

Ex baloncestista estadounidense, militó en los Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers de la NBA durante 20 temporadas. Ostenta el título de ser el jugador que más minutos ha jugado en la NBA y el jugador que más All-Star Game ha disputado. Ha sido elegido 10 veces en el mejor quinteto de la liga estadounidense y ha conseguido, entre otros títulos, ser Rockie del año, campeón de la NBA seis veces y dos veces MVP de las Finales de la NBA. Asimismo, posee ocho récords de playoffs y siete de All-Star.

Magic Johnson

Considerado como uno de los mejores jugadores de la historia está Magic Johnson, quién jugó en Los Angeles Lakers de la NBA desde 1979 hasta 1991. Johnson formó parte del Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Fue en el año 1991 cuando Magic Johnson comunicó que había contraído el virus VIH, enfermedad que le obligó a retirarse del baloncesto de forma inmediata.

Pau Gasol